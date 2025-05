Apple: novità in arrivo per gli occhiali smart AI

Apple velocizza lo sviluppo dei suoi nuovi occhiali intelligenti basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’azienda è di presentarli al pubblico entro la fine del 2026. Tale progetto rappresenta l’evoluzione più recente della gamma di dispositivi indossabili di Cupertino. Risponde alla domanda crescente di gadget “AI-driven”. Ovvero quelli in grado di interagire in tempo reale con il mondo circostante. Secondo le fonti interne citate da Mark Gurman su Bloomberg, già a fine 2025 dovrebbe partire la produzione su larga scala dei primi prototipi. I quali verranno realizzati in collaborazione con fornitori internazionali.

Apple continua a lavorare sui suoi nuovi occhiali smart

Il progetto, che in origine prendeva il nome in codice N50, è ora confluito in un’iniziativa più ambiziosa denominata N401. Quest’ultima è stata pensata per esplorare funzionalità avanzate e scenari d’uso più articolati rispetto alle prime sperimentazioni. Il nuovo device integrerà un sistema di fotocamere, microfoni direzionali e altoparlanti sincronizzati con Siri. Permettendo così all’utente di impartire comandi vocali contestualizzati e di ricevere feedback immediati.

Le funzionalità in programma includono la possibilità di effettuare chiamate vocali e video, ascoltare musica e ricevere notifiche audio. E non è tutto. Il dispositivo permetterà anche di ottenere traduzioni simultanee durante conversazioni in lingue diverse e ricevere indicazioni stradali passo passo direttamente nel campo visivo. Inoltre, Apple punta a distinguersi per qualità costruttiva, ergonomia e integrazione perfetta con l’ecosistema iOS.

Inoltre, di recente, Cupertino ha presentato la sua piattaforma AI Apple Intelligence. Allo stesso tempo, l’azienda sarebbe alle prese con la realizzazione di un chip proprietario per gli occhiali, con produzione prevista nel 2026. Considerando tale scenario, sarà interessante scoprire come tali novità si inseriranno all’interno del settore dell’intelligenza artificiale. Quest’ultimo, infatti, risulta sempre in evoluzione con i maggiori competitor che presentano novità interessanti praticamente ogni giorno. Nel frattempo, non resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte di Apple riguardo i suoi nuovi occhiali smart.