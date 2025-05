Amazon dimezza il prezzo di Apple iPhone 15 solo oggi

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un Apple iPhone 15 così scontato su Amazon, la promozione lanciata è una delle migliori delle ultime settimane, mettendo gli utenti in condizioni di poter acquistare un ottimo prodotto spendendo relativamente poco, almeno rispetto al suo listino originario.

Avvicinarsi ad un iPhone è sempre difficile, proprio per una spesa da sostenere particolarmente elevata, la prima cosa che bisogna sapere riguarda comunque l’impossibilità di espandere la memoria interna, ciò sta a significare che se acquisterete la variante da 128GB, questa resterà fissa per tutta la vita del prodotto stesso. Le sue specifiche tecniche parlano di uno smartphone di ottima qualità, a partire dal processore Apple A16 Bionic, con 6-core ed una frequenza di clock massima di 3,46GHz, passando poi per un display da 6,1 pollici di diagonale, che presenta risoluzione di 1179 x 2556 pixel, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz.

Amazon fa un regalo a tutti: iPhone 15 scontatissimo

Coloro che vogliono acquistare un Apple iPhone 15 a basso costo possono finalmente farlo approfittando dell’ottima riduzione applicata da Amazon, che abbassa la spesa da sostenere di circa 210 euro, per non dover più versare un contributo iniziale di 1009 euro, ma si arriva a doverlo pagare solamente 799 euro. Lo potete fare vostro a questo link.

Fotocamera e batteria di qualità

Gli utenti che amazon scattare fotografie, devono comunque sapere che nella parte posteriore sono presenti due sensori: un principale che si ferma a 48 megapixel, ed anche un secondario da 12 megapixel, ottimo per ampliare l’angolo di visuale, senza andare minimamente ad intaccare la resa fotografica. L’unico aspetto che lascia forse con l’amaro in bocca è la batteria, componente da 3349 mAh, non troppo capiente e capacitivo, con supporto ridotto alla ricarica rapida.