Pelle artificiale, il tatto diventa tecnologia

l senso del tatto, per l’essere umano, è un ponte con il mondo esterno. Oggi, questo confine è stato oltrepassato dalla scienza. In che modo? Attraverso la creazione una pelle artificiale in grado di percepire stimoli come quella naturale. Il risultato arriva da uno studio pubblicato su Nature Machine Intelligence, frutto della collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università Federale di Uberlândia, in Brasile. Grazie a sensori in fibra ottica e a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale ispirati al sistema nervoso, questa innovazione individua la posizione del tocco e ne interpreta l’intensità con estrema precisione.

Dalla pelle umana a quella intelligente

L’obiettivo non è soltanto replicare la sensibilità cutanea. Quanto riprodurre anche il processo con cui il cervello umano elabora le sensazioni tattili. Il coordinatore del progetto, Calogero Oddo, sottolinea come il tatto sia fondamentale per esplorare l’ambiente e interagire in sicurezza. Si tratta di un risultato davvero incredibile che fa già pensare alla realizzazione delle prime protesi capaci di restituire sensazioni ai dispositivi indossabili o persino di robot in grado di muoversi e agire in maniera più intuitiva e sicura.

A rendere speciale questa pelle artificiale è la perfetta unione tra hardware e intelligenza artificiale. I sensori ottici rilevano in tempo reale anche il più lieve sfioramento, mentre una rete di neuroni artificiali imita i meccanismi del sistema nervoso umano. Tale combinazione consente non solo di percepire un contatto, ma di “capirlo” proprio come farebbe una persona.

Oddo spiega che l’interazione uomo-macchina è ormai centrale in molti settori della robotica. Un tatto artificiale affidabile permette di ridurre i rischi, migliorare la comunicazione tra operatore e robot e garantire manovre delicate in contesti complessi, come in sala operatoria o nella manipolazione di materiali fragili. Con questa scoperta, il confine tra pelle naturale e pelle tecnologica diventa più sottile che mai. La sensazione del tocco, da sempre considerata un privilegio umano, si prepara a diventare patrimonio anche delle macchine.