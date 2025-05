Manhart Performance: una grande metamorfosi, la M4 diventa un fulmine da 922CV

Quella che un tempo era un’elegante coupé tedesca si è trasformata in una vettura completamente nuova, grazie alla visione estrema di Manhart Performance. L’elaboratore tedesco, di recente, sembra infatti aver riscritto le regole della sportività stradale con la sua MH4 900. Un evento sicuramente di grande portata, ma vediamo alcune delle sue nuove caratteristiche più nel dettaglio. Il motore sei cilindri in linea biturbo da tre litri, di serie sulla BMW M4 G82, ha subìto una profonda revisione tecnica. Il risultato? Una potenza di 922CV e una coppia monstre di 1.190Nm. Valori che superano molte supercar con motore centrale, portando direttamente la MH4 900 su un altro livello.

Manhart Performance: design rielaborato, comportamento stradale rivoluzionato

Dietro questo aumento di potenza ci sono anche altri cambiamenti, come turbocompressori rivisti in collaborazione con TTH, intercooler dedicato, pistoni e bielle forgiati. L’aria entra attraverso un sistema di aspirazione in carbonio, mentre l’elettronica è stata completamente rimappata. Anche il cambio ha subito modifiche per sopportare l’enorme coppia, ora in grado di reggere fino a 1.300Nm. L’impianto di scarico poi, realizzato con Remus, è in acciaio inossidabile con valvole attive, terminali da 110mm e possibilità di configurazione secondo le preferenze del cliente.

Ma non è finita qui. Manhart infatti, ha rivisto anche il comparto telaistico per rendere la vettura gestibile anche a fronte di una potenza così estrema. Le sospensioni, sviluppate con H&R, sono regolabili in altezza e affiancate da soluzioni personalizzate per migliorare la precisione in curva. I cerchi neri da 20 e 21”, con pneumatici da 285/30 all’anteriore e 305/25 al posteriore, garantiscono aderenza anche nelle situazioni più impegnative.

L’aspetto estetico è in perfetta sintonia con le prestazioni. La MH4 900 sfoggia una carrozzeria nera con dettagli champagne e un kit aerodinamico in fibra di carbonio. Tra cui il cofano GTR, spoiler, minigonne, nuove griglie, diffusore e appendici varie. Il prezzo resta riservato ai veri interessati, e viene fornito solo su richiesta. Un requisito essenziale è il possesso di una BMW M4 G82, su cui applicare l’intero pacchetto.