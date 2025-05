Mercedes GLB 2026: verso il futuro con stile e tecnologia

Mercedes sta perfezionando la nuova GLB, la prossima generazione del SUV a sette posti che arriverà ufficialmente nel 2026. Avvistata durante alcuni test di strada, la vettura si mostra ancora coperta da camuffamenti pesanti, ma rivela già qualche piccola caratteristica. La vettura infatti si presenta ora con una struttura più imponente, le sue dimensioni crescono sia in lunghezza che in larghezza, per migliorare lo spazio a bordo e offrire maggiore comfort. Una scelta che punta chiaramente alle famiglie, da sempre tra i clienti principali di questo settore.

Prestazioni elettriche e opzioni ibride: Mercedes gioca su più fronti

Anche il design viene modificato con nuovi dettagli. Ad esempio, le luci diurne a forma di stella anticipano un nuovo tipo di stile per Mercedes. Ma non è tutto, poiché anche il lato posteriore si rinnova, con una striscia LED che attraversa il portellone e abbraccia parte della carrozzeria. L’effetto visivo è marcato, soprattutto nelle ore notturne. A bordo, l’ambiente si fa sempre più digitale. È infatti presente al centro del cruscotto un grande schermo digitale, in più è stata confermata la configurazione a sette posti, ideale per chi cerca più spazio senza rinunciare alla comodità.

La nuova GLB non sarà però solo un’evoluzione estetica. Al contrario, la vera rivoluzione avverrà sotto il cofano. Il SUV verrà infatti proposto in una prima fase con motorizzazioni completamente elettriche. Saranno disponibili versioni a trazione posteriore con motore singolo e versioni con trazione integrale alimentate da due propulsori. Tutte utilizzeranno un’architettura a 800Volt, scelta tecnica che consente tempi di ricarica ridotti e migliori prestazioni complessive. I pacchi batterie verranno offerti in due varianti, per garantire una maggiore autonomia.

La versione ibrida, attesa in un secondo momento, dovrebbe invece adottare una tecnologia mild-hybrid basata su un motore 1.5 litri sviluppato in collaborazione con la joint venture Horse, frutto dell’alleanza tra Renault e Geely. Secondo le indiscrezioni, i modelli base offriranno 136CV con trazione anteriore. Invece, le versioni a trazione integrale raggiungeranno fino a 190CV. Il lancio della variante elettrica è previsto nel corso del prossimo anno, mentre le ibride dovrebbero arrivare pochi mesi dopo.