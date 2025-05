Vodafone, due promozioni mobili vincono su Iliad: ecco le Silver fino a 200GB

Serve dare un’occhiata alle offerte di Vodafone per essere soddisfatti di quello che si sta per sottoscrivere in quanto ci sarebbe qualità e quantità al loro interno. Il prova dell’anglosassone neanche questa volta ha stupito siccome le offerte sono state già viste in passato ma sono ancora disponibili a partire da soli 7,99 € al mese e con minuti ed SMS inclusi oltre a tanti giga.

Vodafone Silver 100: 100 GB a 7,99€ ma primo mese in primo

La Silver 100 è la soluzione più economica tra le due. Include 100 GB di traffico dati in 4G, oltre a minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. La promo in questione costa solo 7,99€, ma chi la attiva paga solo 5€ per il primo mese.

Nel caso in cui l’esigenza sia più alta e dunque l’utente dovesse necessitare di più connessione, ecco altri 50 GB aggiuntivi. Basta solo scegliere di attivare SmartPay, il servizio gratuito che permette di ricaricare automaticamente l’offerta tramite conto corrente o carta di credito.

Silver 150: 150 GB a 9,99€ al mese

Chi ha bisogno di più giga può optare per Silver 150, che offre 150 GB di traffico dati, sempre in 4G, con le stesse condizioni di minuti illimitati e 200 SMS. Anche qui il primo mese costa solo 5€, poi si passa al canone regolare di 9,99€ al mese.

Anche in questo caso, attivando SmartPay, si ricevono 50 GB extra gratuitamente, portando il totale a 200 GB al mese.

Solo per chi arriva da Iliad o virtuali

Le due offerte Silver sono riservate a chi decide di portare il proprio numero in Vodafone, provenendo da Iliad o da un altro operatore virtuale. Non sono accessibili per chi arriva da TIM, WindTre o altri grandi gestori.

Con Silver 100 e Silver 150, Vodafone offre trasparenza, tanti giga e la possibilità di aumentare i dati gratuitamente, grazie a SmartPay. Una scelta interessante per chi cerca un’offerta ricca e chiara.