Windows 11: Recall bloccato da Signal

Windows 11 ha introdotto la sua nuova funzione Recall, disponibile per gli utenti di PC con Copilot+. Tale strumento, integrato a livello di sistema operativo, memorizza automaticamente tutti gli screenshot delle attività recenti dell’utente. La capacità di raccogliere e conservare tali immagini ha fatto emergere un dibattito acceso sulla tutela della privacy e dei dati personali. Tra le reazioni più significative c’è quella di Signal. La nota app di messaggistica incentrata sulla sicurezza e sulla privacy ha introdotto un aggiornamento che impedisce a Recall di catturare screenshot durante l’utilizzo della sua applicazione su Windows.

Recall su Windows 11: Signal blocca la funzione

Per realizzare tale blocco, la piattaforma ha adottato una tecnologia simile a quella usata da servizi di streaming come Netflix. Quest’ultima viene usata per proteggere i contenuti audiovisivi tramite DRM (Digital Rights Management). Nel caso di Signal, l’obiettivo è salvaguardare la riservatezza degli utenti. Impedendo così che conversazioni private vengano involontariamente registrate dal sistema operativo.

Gli utenti di Signal possono comunque decidere di disattivare tale meccanismo DRM. Per farlo devono accedere alle impostazioni di privacy e sicurezza dello schermo. Gli esperti, però, sconsigliano tale scelta, dal momento che la forza dell’applicazione risiede proprio nella capacità di mantenere un alto livello di protezione tramite crittografia end-to-end. Se il sistema operativo acquisisse automaticamente gli screenshot delle chat, la sicurezza delle comunicazioni verrebbe compromessa.

È importante sottolineare che Windows 11 offre alcune opzioni per limitare Recall. Come il blocco automatico per determinate app o la disattivazione sui tab di navigazione in incognito. Si tratta di soluzioni che richiedono un intervento manuale da parte dell’utente, e non sempre vengono attivate. L’aggiornamento di Signal mira, invece, ad introdurre un meccanismo di protezione che agisce senza necessità di azioni da parte dell’utente. In tale scenario, la risposta dell’app all’arrivo di Recall rappresenta un esempio concreto di come le applicazioni possono reagire per difendere gli utenti in un ecosistema complesso e interconnesso.