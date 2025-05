Samsung, One UI 8: nuove funzioni sui Galaxy e netto miglioramento dell’autonomia

Si sta discutendo ormai da diverse settimane di quella che sarà la nuova interfaccia di casa Samsung, ovvero la One UI 8. Questa nuova versione consentirà di personalizzare diversamente gli smartphone Galaxy, che otterranno diverse migliorie soprattutto dal punto di vista dell’autonomia della batteria. Ci saranno molte funzionalità avanzate che faranno il loro debutto iniziando dai pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Miglioramento dell’autonomia: numeri promettenti

Secondo il noto leaker Tarun Vats, che ha condiviso alcuni screenshot su X (ex Twitter), One UI 8 dovrebbe portare un miglioramento significativo nella gestione della batteria. I test su un Galaxy S25 Ultra con una build beta di One UI 8 mostrano:

8 ore di schermo acceso con ancora il 13% di batteria residua ;

Consumo iniziale ridotto, attorno al 10% all’ora, anche in risoluzione QHD e con connessione Wi-Fi.

Numeri impressionanti, considerando che i dispositivi Galaxy utilizzano ancora batterie da 5.000 mAh. Questa ottimizzazione potrebbe rivelarsi particolarmente importante per modelli come il Galaxy S25 Edge, dove la sottigliezza ha limitato la capacità della batteria.

Registrazione video Log anche per la fotocamera frontale

Ma le novità non si fermano qui. Con One UI 8, Samsung estenderà la registrazione video in profilo Log anche alla fotocamera frontale. Questo formato offre una gamma dinamica più ampia e una maggiore flessibilità in post-produzione, ed era finora riservato solo alle fotocamere posteriori della serie Galaxy S25.

Ora anche i selfie potranno essere registrati in Log, sia in modalità video normale che Pro ;

Gli utenti di Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra potrebbero ricevere questa funzione anche prima dell’aggiornamento a One UI 8, tramite un semplice update software.

Now Brief: riepiloghi vocali personalizzati

Un’altra novità riguarda Now Brief, il sistema di riepilogo basato su intelligenza artificiale che raccoglie informazioni su meteo, eventi del calendario, salute e altro ancora. Con One UI 8, Samsung ha aggiunto la possibilità di far leggere vocalmente i riepiloghi.

Basta toccare il pulsante text-to-speech in alto a destra nell’app Now Brief;

Ideale per chi vuole restare aggiornato senza dover leggere lo schermo.

Cosa aspettarsi dal lancio di One UI 8

One UI 8 sarà inizialmente disponibile sui nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, ma dovrebbe arrivare presto anche sugli altri dispositivi Galaxy compatibili, come la serie Galaxy S25.

Samsung sembra quindi puntare su un mix di miglioramenti concreti, ottimizzando la batteria e rendendo ancora più potenti le funzionalità della fotocamera e dell’intelligenza artificiale. Un aggiornamento che potrebbe fare davvero la differenza.