OnePlus ora ha un’AI personalizzata: ecco cosa sono Plus Key e Plus Mind

OnePlus ha svelato la propria visione per un’intelligenza artificiale integrata e personalizzata, annunciando OnePlus AI, un ecosistema di strumenti progettati per semplificare l’uso quotidiano dello smartphone. Al centro di questa evoluzione ci sono due novità fondamentali: il Plus Key, un nuovo pulsante fisico che debutterà con OnePlus 13s, e la funzione AI Plus Mind, pensata per aiutare l’utente a gestire le informazioni in modo più intuitivo.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’esperienza mobile più fluida, utile e centrata sull’utente, unificando produttività, creatività e organizzazione sotto un’unica visione guidata dall’AI.

Il nuovo Plus Key e il debutto di AI Plus Mind

Il Plus Key è un’evoluzione dell’Alert Slider: un tasto programmabile che consente di attivare funzioni come la fotocamera, la traduzione dei testi o la registrazione, ma anche di accedere rapidamente a AI Plus Mind, la novità che segna il passo verso una vera AI contestuale e su misura.

Con AI Plus Mind è possibile salvare informazioni dallo schermo con un semplice tocco o uno swipe, creando una raccolta intelligente di contenuti rilevanti all’interno del Mind Space. Il sistema è in grado di riconoscere date, orari, numeri o nomi presenti in testi o immagini e proporre azioni automatiche come l’aggiunta a calendario. L’integrazione con AI Search consente di recuperare questi dati con ricerche in linguaggio naturale. Entro la fine dell’anno, i contenuti saranno anche classificati automaticamente per una migliore organizzazione.

Una suite completa di strumenti AI

OnePlus ha presentato anche una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale già pronte all’uso o in arrivo:

AI VoiceScribe per registrare, riassumere e tradurre conversazioni in app di messaggistica e videochiamata;

AI Call Assistant per trascrivere o tradurre in tempo reale le chiamate (inizialmente solo in India);

AI Translation per unificare le traduzioni testuali, vocali, fotografiche e da schermo;

AI Reframe , che analizza la scena e propone inquadrature alternative ;

AI Best Face 2.0, disponibile in estate, per migliorare i volti nelle foto di gruppo, anche retroattivamente.

Integrazione con Gemini e focus sulla privacy

Le app di sistema OnePlus riceveranno integrazione con Google Gemini, compreso Gemini Live per interazioni vocali contestuali. L’approccio sarà ibrido: alcune funzioni funzioneranno on-device, mentre altre utilizzeranno il Private Computing Cloud, un’infrastruttura progettata per proteggere i dati personali mantenendo alte le prestazioni.

Questo ambiente sicuro, basato su TEE (Trusted Execution Environment), bilancia le esigenze di privacy e potenza computazionale, offrendo un’esperienza AI moderna, sicura e sempre più vicina all’utente.