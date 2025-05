Realme: ufficiale l’arrivo della nuova gamma GT Serie 7

A Parigi, Realme ha alzato il sipario sul suo nuovo duo di punta. Si tratta dei nuovi GT 7 e la versione in edizione limitata GT 7 Dream Edition, ideata insieme al team Aston Martin Aramco Formula One. Un lancio che conferma la vocazione all’avanguardia di Realme, con l’intento di proporre soluzioni all’insegna delle prestazioni e di un’estetica esclusiva. Al centro della scena c’è il Realme GT 7 considerato il nuovo “Flagship Killer 2025”. Il dispositivo vanta una batteria da 7.000 mAh supportata da ricarica rapida da 120W. Grazie a tale tecnologia, bastano 14 minuti per raggiungere il 50% di carica. E appena 40 per il 100%. La gestione termica è affidata al sistema Smart Bypass, capace di limitare la generazione di calore e prolungare la vita utile del pacco batterie, che per la prima volta ottiene la certificazione TÜV Rheinland.

Le novità presentate da Realme

Sotto la scocca, il modello GT 7 presenta il nuovo MediaTek Dimensity 9400e, prodotto a 4 nm da TSMC. Sul versante estetico, spicca il retro IceSense in grafene, un materiale inedito per gli smartphone che garantisce un’eccellente dissipazione del calore e un piacevole tatto. Un’altra grande novità è AI Planner, l’assistente virtuale che trasforma il telefono in un vero organizzatore personale. Con un semplice doppio tocco, l’utente può definire appuntamenti e promemoria, migliorando la produttività quotidiana. In ambito fotografico, la AI Travel Snap Camera si avvale di un sensore Sony IMX906 da 50 MP e di un’ottica tele 2×. Alle sue spalle lavorano gli algoritmi AI Landscape+ e tre filtri speciali per eliminare distorsioni e potenziare la nitidezza. Mentre AI Glare Removal riduce automaticamente gli abbagli da riflessi. Il pannello anteriore è un AMOLED Pro-Esports da 6,78 pollici. Con picchi di luminosità fino a 6.000 nit. La resistenza ad acqua e polvere, certificata IP69, completa il profilo robusto del dispositivo.

Ulteriori novità in arrivo sul mercato

Accanto alla serie GT 7, realme introduce il GT 7T. Il dispositivo è equipaggiato con il MediaTek Dimensity 8400-MAX. Condivide batteria da 7.000 mAh, ricarica 120 W, back in IceSense e AI Planner, per un’esperienza fluida ed efficiente.

Sul fronte software, la partnership con Google porta in dote AI Gemini, capace di gestire testo, audio, immagini e video. Integrato in GT 7, GT 7 T e negli auricolari Buds Air 7 Pro, abilita funzioni come AI Translator, AI Eraser 2.0 e AI Tools 2.0. Proprio i Buds Air 7 Pro diventano così i primi auricolari del mercato a montare un assistente Gemini. Suddetti dispositivi presentano live translation, conversazioni face-to-face istantanee e AI Inquiry. Insieme a 53 dB di cancellazione rumore, doppio driver DAC, 48 ore di riproduzione e certificazione Hi-Res.

Scopriamo le caratteristiche del nuovo Special Edition

La GT 7 Dream Edition è l’espressione più raffinata della collaborazione con Aston Martin Aramco F1. Realizzata in alluminio aerospaziale, vanta incisioni laser, finiture diamantate e nano-colorazione. Sul retro, le Aerodynamic Flow Lines richiamano la scia di una monoposto. Mentre il tradizionale Racing Green si anima grazie a cinque strati di vernice e centinaia di calibrazioni, mutando leggermente tono a seconda dell’inclinazione.

Il cofanetto da collezione include una custodia in fibra di carbonio decorata dall’Iconic Silver Wings Badge. A cui si aggiunge e un estrattore SIM che riprende il profilo di una vettura F1. Dettagli che rendono l’unboxing del nuovo Realme un vero rituale per gli appassionati.

I prezzi ufficiali annunciati a Parigi partono da 649,99€ per il Realme GT 7, 549,99€ per il GT 7 T e 899,99€ per la GT 7 Dream Edition. Per dettagli su disponibilità e promozioni, è possibile consultare il sito ufficiale Realme.