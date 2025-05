Google: cambia l’interfaccia dell’app Files, ecco come sarà

Google sta lavorando a un importante restyling per la sua app Files, che potrebbe presto abbandonare il design attuale in favore di un’interfaccia più moderna e coerente con le linee guida del Material 3 Expressive. Le prime tracce di questa novità sono emerse da un’analisi dell’APK della versione beta di Files by Google (v1.7528), condotta da Android Authority.

Un look più moderno e funzionale

Il nuovo design prevede una serie di cambiamenti significativi nell’interfaccia dell’app, che renderanno l’esperienza utente più fluida e intuitiva:

Pulsanti riorganizzati: Nella schermata principale, le opzioni di Condivisione rapida (Quick Share) e Scanner file saranno raggruppate in un unico pulsante a forma di capsula, posizionato al centro dello schermo. Questa soluzione offre un aspetto più pulito e ordinato, anche se potrebbe aumentare il rischio di toccare l’opzione sbagliata per errore.

Visualizzazione immagini migliorata: Anche nell’Image Viewer, i pulsanti Modifica e Cerca saranno accorpati in una pillola centrale, mantenendo la coerenza visiva.

Barra di avanzamento curva: Durante il download o la compressione dei file, la nuova barra di avanzamento sarà caratterizzata da un design curvo e apparirà al centro dello schermo, offrendo un feedback visivo più evidente e moderno.

Sidebar ottimizzata: La barra laterale sarà ridotta nelle dimensioni, offrendo uno spazio maggiore tra le opzioni per migliorare la leggibilità. Le sezioni relative alla Privacy Policy e ai Termini di servizio saranno posizionate una sopra l’altra, in basso.

Un restyling che segue Android 16

Il nuovo design della app Files si inserisce nel contesto del prossimo aggiornamento Android 16, che porterà con sé anche la Modalità Standby e altre funzioni innovative. Google sta infatti lavorando per uniformare l’interfaccia delle sue app, garantendo una coerenza visiva tra le diverse applicazioni.

Lancio previsto per fine anno

Secondo Android Authority, i cambiamenti sono ancora in fase di sviluppo, ma il fatto che siano già stati attivati nella beta suggerisce che Google stia completando gli ultimi ritocchi. Non è ancora chiaro se il nuovo design di Files by Google sarà rilasciato insieme al prossimo Pixel Feature Drop, previsto per la fine dell’anno.

Se confermate, queste novità potrebbero rendere l’app Files by Google ancora più competitiva nel panorama dei file manager per Android, garantendo un’interfaccia moderna e un’esperienza utente migliorata.