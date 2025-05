Kena Imperdibile, ultimi giorni per averla

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco aggiornato la disponibilità di una delle sue offerte di rilievo. Si tratta dell’offerta mobile nota con il nome di Kena 4,99 Imperdibile e sarebbe dovuta terminare lo scorso 25 maggio 2025. L’operatore ha però deciso di prorogare leggermente la sua disponibilità fino alla fine del mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 31 maggio 2025. Questa offerta sarà attivabile nei punti vendita autorizzati dell’operatore.

Kena Imperdibile sarà disponibile all’attivazione soltanto per pochi giorni

Una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta per terminare. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Kena 4,99 Imperdibile. Quest’ultima è stata disponibile all’attivazione nei negozi autorizzati dell’operatore fino al 25 maggio 2025. Ora però tutti gli interessati potranno attivarla fino alla giornata del 31 maggio 2025.

Si tratta dunque di una piccola proroga, ma che farà comunque felici gli utenti che avevano intenzione di passare all’operatore virtuale in questione. Con questa offerta, infatti, gli utenti potranno risparmiare ma potranno avere allo stesso tempo un bundle estremamente interessante. Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Imperdibile ha un costo per il rinnovo molto basso pari a soli 4,99 euro al mese.

Com questa offerta, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione presso i negozi autorizzati per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali, principalmente 1Mobile, Lyca Mobile e Optima Mobile, ad esclusione però di ho. Mobile, Very Mobile e Tiscali.

L’offerta risulta inoltre attivabile anche online sul sito dell’operatore. In questo caso, sarà attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile o altri operatori virtuali, sempre ad esclusione di ho. Mobile, Very Mobile e Tiscali.