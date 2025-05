OpenAI spinge oltre i confini: Codex trasforma lo sviluppo software

Il mondo dello sviluppo software cambia volto con Codex, l’intelligenza artificiale lanciata da OpenAI. Non si tratta di un semplice strumento di supporto, ma di un vero e proprio assistente virtuale capace di gestire compiti tecnici, scrivere codici e molto altro ancora. Tale novità non punta a rimpiazzare le competenze umane, bensì ad affiancarle e potenziarle. Codex nasce infatti per essere un alleato degli sviluppatori, aiutandoli a risparmiare tempo, ridurre gli errori e concentrarsi su decisioni più rilevanti.

Codex è un’estensione delle capacità umane, non un loro sostituto

A differenza di altri strumenti, Codex opera in un ambiente isolato, detto sandbox, in cui può testare ogni modifica in totale sicurezza. Ogni attività viene documentata con attenzione. L’AI produce infatti log dettagliati, citazioni dei terminali e risultati dei test. Ciò è fondamentale poiché permette al programmatore di verificare ogni passaggio prima dell’integrazione nel progetto principale. Codex agisce poi autonomamente, anche se resta comunque sotto costante supervisione umana.

Il cuore di questo sistema è il modello codex-1. Ovvero una versione di ChatGPT ottimizzata esclusivamente per il coding. Esso, come detto, è progettato per leggere, interpretare e scrivere codici mantenendo lo stile delle pull request già presenti su piattaforme come GitHub.

Il lancio ufficiale è già avvenuto, ma non è disponibile per tutti, o meglio non è economicamente accessibile per tutti, in quanto si avvale del “trucco” della limitazione strategica. Nel senso che l’accesso a questo strumento è riservato solo agli utenti con abbonamento Pro, che prevede un costo mensile di 200 dollari, quindi circa 177€.

Insomma, una scelta che posiziona Codex come un prodotto d’élite, pensato per aziende e professionisti disposti a investire in innovazione e velocità. OpenAI, consolida così la propria leadership nel campo dell’intelligenza artificiale applicata anche alla programmazione, spingendo il settore verso una nuova fase della sua evoluzione. Non ci resta che attendere ancora un po’ per poterne valutare l’ effettiva efficienza e la reazione del pubblico, o almeno di coloro che decideranno di investire in questa nuova tecnologia.