BMW riscrive la storia: la M2 CS conquista il Nürburgring

La nuova BMW M2 CS ha registrato il giro più veloce mai ottenuto da una compatta sul Nürburgring. Il suo tempo record? 7 minuti, 25 secondi e 534millesimo. La vettura, guidata dal collaudatore ufficiale Jörg Weidinger, ha toccato punte di velocità prossime ai 300km/h lungo il celebre tratto Döttinger Höhe del tracciato. Si tratta di un risultato che porta direttamente la M2-CS tra le vetture più performanti della gamma BMW, appena sotto i modelli M4 CSL e M3 CS, che erano finora gli unici ad aver superato la soglia dei 7:30minuti.

BMW M2 CS: potenza estrema e leggerezza per dominare la pista

Il circuito tedesco, noto come “Inferno Verde“, è da sempre banco di prova per le auto ad alte prestazioni. Superare un percorso simile in questo contesto non è solo un traguardo tecnico, ma una vera e propria consacrazione. Franciscus van Meel, CEO di BMW M, ha definito questo successo una dimostrazione di cosa sia possibile ottenere quando potenza, ingegneria e dinamica si fondono perfettamente tra loro. Il filmato del giro, condiviso da BMW, mostra non solo l’agilità e la stabilità della vettura, ma anche la precisione di guida e il comportamento in curva, che hanno reso possibile questo primato.

A rendere possibile questa prestazione è un lavoro tecnico raffinato. La nuova BMW M2 CS monta un motore sei cilindri biturbo da 3litri, abbinato al cambio automatico M Steptronic a otto rapporti. La trazione è posteriore, scelta che garantisce un’esperienza di guida più coinvolgente. L’accelerazione da 0 a 100km/h richiede appena 3,8secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 302km/h.

L’utilizzo di fibra di carbonio per cofano, tetto e altri dettagli ha permesso di contenere il peso a circa 1700kg. Il look è stato reso più aggressivo grazie a un body kit dedicato, pensato per migliorare l’aerodinamica. Nonostante le prestazioni elevate, la M2 CS conserva una guida intuitiva, pensata per chi cerca emozioni forti anche fuori dalla pista.