Potenza estrema e manovre incredibili: arriva l’Hummer EV 2026

Il nuovo Hummer EV 2026 si presenta con prestazioni esagerate. Soprattutto nella versione 3X, la più estrema, il powertrain arriva ora a 1.160 cavalli grazie a tre motori elettrici. Un incremento di 160 cavalli rispetto al precedente modello che consente di passare da 0 a 96 km/h in soli 2,8 secondi. Numeri da dragster, pensati per chi cerca emozioni violente fin dalla partenza. Merito di un raffinato lavoro tecnico su motori, software e gestione elettronica. Questa nuova configurazione è disponibile solo sul pickup, spingendolo a livelli di performance che fanno tremare marchi come Porsche o Corvette.

Modalità King Crab e manovre mai viste

Ritorna ed evolve la funzione più iconica dell’Hummer elettrico: il movimento in diagonale. La precedente Crab Mode, che consentiva manovre uniche grazie all’asse posteriore sterzante, lascia spazio alla nuova King Crab. La sterzata ora è più rapida ed efficace, permettendo spostamenti in spazi ristretti come mai prima. L’aggiornamento sarà disponibile anche per i modelli già venduti tramite OTA. Nessun altro veicolo di questa stazza ha mai mostrato tanta agilità. Anche il sistema SuperCruise è stato migliorato, ora integrato con Google Maps, offrendo una guida assistita più precisa e contestualizzata.

Design più aggressivo e funzionalità avanzate per l’Hummer

Il Model Year 2026 introduce anche la nuova Carbon Fiber Edition, disponibile per SUV e pickup. Questa versione Hummer offre cerchi neri, pneumatici all-terrain, inserti in fibra di carbonio su specchietti e piastra paramotore, oltre a badge scuri che accentuano l’aspetto muscoloso. L’assetto è stato rivisto con sospensioni ottimizzate per gestire meglio la massa e migliorare la dinamica. Rimane la ricarica bidirezionale, capace di alimentare dispositivi esterni o abitazioni, se collegata a sistemi compatibili. L’interno resta invariato, con al centro della plancia il display infotainment da 13,4 pollici. Nessun cambiamento radicale, ma una continuità pensata per chi già apprezza lo stile massiccio. Il listino aggiornato non è ancora stato diffuso. Sul configuratore attuale, il prezzo base dell’Hummer parte da 99.000 dollari, mentre per la versione top di gamma con tre motori si superano i 107.000 dollari. Quale altra elettrica riesce a spostare oltre 4 tonnellate con questa forza?