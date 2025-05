Google: con AI Overviews limita le scelte degli editori

Di recente, una nuova controversia ha coinvolto Google. Quest’ultima riguarda il precario equilibrio tra editoria digitale, visibilità online e la tutela dei contenuti originali. Recenti sviluppi sono emersi durante un procedimento antitrust negli Stati Uniti. Secondo quanto emerso, l’azienda di Mountain View avrebbe limitato il controllo che gli editori possono esercitare sull’utilizzo dei loro contenuti da parte delle tecnologie di intelligenza artificiale integrate nel motore di ricerca di Google. Un documento interno, attribuito a Chetna Bindra, rivela che in un primo momento l’azienda aveva preso in considerazione l’introduzione di opzioni più flessibili e dettagliate per permettere agli editori di gestire i loro contenuti. Eppure, tali soluzioni sono state scartate in favore di una scelta molto più rigida. Gli editori devono accettare che i loro materiali vengano impiegati nelle cosiddette “AI Overviews” oppure rinunciare completamente alla presenza sul motore di ricerca.

Google: situazione complessa per gli editori online

Un aspetto che ha creato non poco malumore tra gli editori riguarda la gestione comunicativa da parte dell’azienda di Mountain View. L’aggiornamento delle policy è stato implementato senza una comunicazione chiara e trasparente, lasciando molti autori e gestori di siti web nell’incertezza. Il documento interno suggerisce che l’azienda ha volutamente evitato di entrare nei dettagli tecnici, forse per minimizzare le discussioni o critiche.

Google, da parte sua, ha dichiarato che il documento emerso rappresenta solo una fase preliminare di studio e non rispecchia necessariamente le scelte definitive dell’azienda. Il colosso di Mountain View sostiene, inoltre, che gli editori hanno sempre mantenuto un certo grado di controllo sui contenuti e che le nuove funzioni AI mirano a migliorare la qualità delle ricerche. Incrementando il numero di query e quindi le opportunità di visibilità per tutti. Con tali premesse, non resta che attendere e scoprire come evolverà la situazione che coinvolge gli editori e l’uso dei loro contenuti.