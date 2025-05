Vodafone FAMILY+: trasparenza, 5G e niente più ansia da ricarica

A volte scegliere un’offerta telefonica sembra un incubo: troppe opzioni, clausole nascoste, vincoli che saltano fuori solo alla fine. Eppure, ogni tanto, spunta qualcosa di semplice, chiaro e – cosa rara – conveniente. È il caso di Vodafone FAMILY+, una proposta che prova a toglierti qualche pensiero di dosso, soprattutto se vuoi dimenticarti del contatore dei giga e smettere di contare i minuti.

Vodafone presenta l’imperdibile offerta FAMILY+

Con 9,99 euro al mese ti porti a casa Giga illimitati in 5G, minuti e SMS illimitati, e – cosa non da poco – un prezzo bloccato per 24 mesi. Non ci sono sorprese, almeno per due anni. L’attivazione costa 4,99 euro una tantum, e la SIM te la spediscono a casa gratis. Comodo, no?

Ma oltre al prezzo c’è anche una bella serie di vantaggi “inclusi nel pacchetto”, che non tutti gli operatori offrono. Per esempio, se ti capita di finire il credito (succede…), puoi continuare a navigare e chiamare per 48 ore senza interruzioni. È una sorta di “paracadute” che ti salva nel momento del bisogno. Poi c’è la segreteria telefonica (niente più messaggi vocali persi) e il servizio di richiamata automatica, utile quando chi chiami è occupato e vuoi sapere quando puoi riprovarci.

Ah, e se stai pensando alla solita trafila infinita per attivare la SIM, niente panico: è tutto piuttosto snello. Puoi scegliere tra SIM fisica o eSIM, a seconda del tuo smartphone. Dopo l’ordine, ricevi un SMS e una mail con un link per seguire la consegna, e puoi farti identificare direttamente dal corriere o con SPID/video.

E il tuo numero? Lo porti con te senza problemi. Entro 3-7 giorni lavorativi il numero sarà trasferito, e se chiedi il passaggio del credito, lo ritroverai entro 8 giorni. Insomma, tutto pensato per non lasciarti a piedi.

Vodafone FAMILY+ è una di quelle offerte che non ha bisogno di mille giri di parole: se cerchi qualcosa di stabile, completo e senza il solito stress da ricarica o da “finiti i giga”, forse questa è quella giusta per te.