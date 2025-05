Samsung Galaxy Watch 8: la ricarica sarà uguale ma il design no

Samsung si prepara a lanciare la nuova generazione di smartwatch, Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic, durante l’evento Unpacked previsto per luglio, lo stesso in cui debutteranno Galaxy Z Fold 7 e Flip 7. Le prime certificazioni emerse dalla Cina (3C) hanno però rivelato un dettaglio poco entusiasmante: le velocità di ricarica resteranno identiche a quelle del modello precedente.

Ricarica invariata, LTE confermato

Secondo i documenti 3C, entrambi gli smartwatch raggiungeranno i 10W in ricarica wireless, esattamente come avveniva per Galaxy Watch 7. Chi si aspettava un upgrade in termini di velocità rimarrà deluso, visto che non ci sono miglioramenti nemmeno dopo un anno. Resta invece confermata la presenza delle varianti LTE, oggi considerate uno standard per i modelli di fascia alta.

Oltre alla connettività mobile, i due Galaxy Watch 8 offriranno come sempre diverse soluzioni che gli utenti potranno sfruttare in ogni momento, eccole qui:

Wi-Fi ;

Bluetooth 5.3 ;

GNSS (sistemi globali di navigazione satellitare);

NFC ;

Ricarica wireless.

Nuovo design ispirato alla linea Ultra

Se le specifiche tecniche non sorprendono, il design potrebbe invece rappresentare un cambio di rotta. Secondo le indiscrezioni più accreditate, Samsung avrebbe deciso di abbandonare la forma rotonda tradizionale in favore di un design “squircle”, cioè un quadrato dai bordi arrotondati con schermo circolare. Una scelta che avvicinerebbe i nuovi Watch 8 al look dell’ultimo Galaxy Watch Ultra, piuttosto che ai classici modelli circolari del passato.

Il confronto con Apple si fa più acceso

Il lancio dei due orologi intelligenti è atteso a inizio luglio, e avverrà in contemporanea con i nuovi foldable di casa Samsung. I Galaxy Watch 8 saranno diretti concorrenti di Apple Watch Series 10, lanciato lo scorso settembre. Se da un lato la casa coreana punta su un nuovo design e connettività completa, dall’altro manca un vero salto evolutivo nella ricarica, un aspetto sempre più rilevante per gli utenti moderni.