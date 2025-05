Samsung, tutti i Galaxy Watch che riceveranno la One UI 8: la lista

Si parla ormai tantissimo della nuova e prossima interfaccia di Samsung, quella One UI 8 nella quale gli utenti hanno riposto tante speranze per vedere un cambiamento effettivo. Anche per quanto concerne gli smartwatch Galaxy, l’attesa degli utenti è diventata trepidante, anche se in questo caso bisognerebbe aspettare un po’ di più rispetto all’interfaccia destinata agli smartphone. Sono state tantissime le anticipazioni trapelate in questi giorni, tanto da consentire al pubblico di poter fare le prime proiezioni soprattutto su quali saranno i modelli a ricevere il nuovo update.

Quali Galaxy Watch riceveranno One UI 8

Secondo le informazioni disponibili, Samsung dovrebbe garantire la One UI 8 Watch su tutti i modelli a partire dal Galaxy Watch4, inclusi quelli lanciati successivamente. Nello specifico, questi sono i modelli che potrebbero essere aggiornati:

Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic ;

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro ;

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic ;

Galaxy Watch7 ;

Galaxy Watch Ultra.

Questa lista è basata sulle politiche di aggiornamento annunciate da Samsung negli anni scorsi. L’azienda ha infatti promesso quattro anni di aggiornamenti per i Galaxy Watch4, lanciati nell’estate del 2021. Con la One UI 8, questi modelli potrebbero ricevere l’ultimo aggiornamento importante, completando il ciclo di supporto previsto.

One UI 8 Watch, ecco cosa sta preparando Samsung

Il lavoro di Samsung per quanto riguarda l’interfaccia destinata agli smartphone è davvero tantissimo secondo quanto si apprende dalle prime voci che stanno trapelando, ma lo stesso risulterebbe anche per quanto concerne gli smartwatch. La One UI 8 Watch infatti dovrebbe portare agli utenti diversi miglioramenti sulla batteria per quanto riguarda la gestione, nuove Watch face per personalizzare il quadrante e diversi strumenti dedicati alla salute. Oltre a questo, il colosso orientale dovrebbe accrescere anche l’integrazione con l’intero ecosistema di Samsung, migliorando il tutto a tal punto da far risultare i prodotti molto più utili rispetto a prima.