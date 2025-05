Realme GT 7: un viaggio tra immagini, emozioni e libertà

Non è solo una campagna pubblicitaria, ma una vera e propria esperienza sensoriale quella lanciata da Realme con “Dolce Vita”, il progetto estivo che esalta la bellezza italiana attraverso l’obiettivo del nuovo Realme GT 7. A fare da sfondo sono i paesaggi mozzafiato della Toscana e della Liguria, scenari che diventano protagonisti grazie a un racconto fatto di immagini, emozioni e luce naturale. Le foto realizzate infatti, evocano il ritmo lento delle vacanze, la libertà di lasciarsi sorprendere da un tramonto, la spontaneità di un risveglio nella quiete. Ogni scatto celebra un frammento di vita vera, lontano dalla fretta e dall’apparenza, grazie a un dispositivo che mette la tecnologia al servizio dell’autenticità.

Realme GT 7: il potere delle immagini, quando la tecnologia che si fa poesia

Il Realme GT 7 si distingue per le sue avanzate prestazioni fotografiche. Lo smartphone presenta infatti un sensore Sony IMX906 da 50MP, stabilizzazione ottica, zoom ottico 2x e AI Landscape+ che migliora automaticamente colore, nitidezza e correzione delle distorsioni. Un mix di hardware sofisticato e software intelligente che consente di immortalare l’essenza della natura italiana con realismo e poesia. La fotografia non è solo tecnica, ma si trasforma in linguaggio espressivo e artistico, tanto che gli scatti realizzati sono pensati anche per essere esposti in mostre, pubblicazioni e spazi culturali.

La produzione della campagna è firmata da Chimera Studio, giovane collettivo creativo italiano fondato nel 2023. I registi Lorenzo Fiale e Martino Ilacqua, scelti per dirigere il progetto, hanno costruito un racconto visivo sincero, guidato dalla luce del momento e dall’intuito. La loro idea di “Dolce Vita” è lontana dagli stereotipi, ma è fatta di libertà, silenzi, piccoli gesti condivisi. Attraverso il notto “Anxiety off, Life on”, la campagna invita a disconnettersi dal perfezionismo digitale e riscoprire la felicità nei dettagli quotidiani. Un messaggio reso ancora più vivo dalla partecipazione di numerosi creator italiani, che hanno portato nei loro contenuti la leggerezza di un’estate senza filtri.

Per Victoria Xi, Chief Marketing Officer di Realme Italia, l’estate è magia pura, fatta di sensazioni semplici ma intense. Con il GT 7, Realme quindi non vuole solo offrire uno smartphone, ma una chiave per leggere il mondo con occhi nuovi. La tecnologia, così, non ruba l’attenzione, al contrario accompagna, potenzia. “Dolce Vita” quindi non è solo uno slogan, ma un invito a vivere pienamente, lontano dall’ansia, vicini a ciò che davvero conta.