Realme GT 7 Dream Edition nasce da una nuova collaborazione

Realme continua a mostrare il proprio impegno nel settore smartphone. A tal proposito, il marchio ha annunciato una nuova alleanza strategica con uno dei nomi più iconici del motorsport: il team Aston Martin Aramco di Formula Uno. Tale partnership triennale rappresenta un punto di svolta per l’azienda, che celebra l’inizio della collaborazione con il lancio del primo smartphone in co-branding. Si tratta del GT 7 Dream Edition. Tale dispositivo porta avanti la tradizione della serie GT, con un tocco distintivo. Ovvero il colore Aston Martin Racing Green e il design aerodinamico Flow Lines, ispirato alle forme delle auto da corsa.

Realme: dettagli sul nuovo smartphone in collaborazione

Le due aziende hanno già previsto di lanciare due modelli co-branded all’anno. In tal modo puntano ad offrire innovazione costante ai fan di entrambe le realtà. A livello tecnico, il GT 7 è equipaggiato con il potentissimo MediaTek Dimensity 9400e. Inoltre, il dispositivo presenta una batteria da 7000 mAh. Con ricarica rapida a 120W. Quest’ultima è capace di raggiungere il 100% in soli 40 minuti e garantire due giorni di autonomia. La tecnologia è certificata da TÜV Rheinland, a conferma l’affidabilità del sistema.

Con la sua struttura CPU all-big-core e la modalità GT Boost, il GT 7 è progettato per garantire fluidità a 120 FPS nei giochi. Mantenendo così un’efficienza energetica ottimale. Il raffreddamento, grazie alla tecnologia IceSense Graphene, avviene a 360°. Dettaglio che assicura performance stabili anche durante gli utilizzi più intensivi. Fattore da non sottovalutare.

Con la presentazione del nuovo smartphone Realme conferma il suo ruolo da protagonista nel settore smartphone. Per farlo, offre sul mercato un prodotto che coniuga design d’élite, prestazioni da console e autonomia rivoluzionaria. Il lancio ufficiale della serie GT 7 si terrà il prossimo 27 maggio a Parigi. Occasione in cui Realme presenterà quello che si presenta come il nuovo “Flagship Killer del 2025”. Non resta quindi che attendere per scoprire se lo smartphone manterrà le promesse fatte.