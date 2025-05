HONOR Pad 10: i dettagli del nuovo e sorprendente tablet

HONOR ha svelato il nuovo Pad 10, presentandolo accanto ai più attesi HONOR 400 e 400 Pro. Il tablet punta subito sull’estetica, sfoggiando un corpo da soli 6,29 millimetri di spessore. La scocca, curata nei dettagli, pesa 525 grammi e ospita un ampio pannello da 12,1 pollici, pronto a regalare un’esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione è alta: 2560 x 1600 pixel. Il refresh rate è standard, 60 Hz, quanto basta per garantire fluidità in ogni contesto. Lo sguardo resta catturato dallo schermo, che promette di fare la differenza in ambito streaming e studio. Il dispositivo Honor verrà lanciato nelle eleganti tonalità Cyan e Grey, capaci di esaltare un design moderno. Dimensioni e materiali offrono una maneggevolezza non comune per tablet di questa fascia che lo rendono ancora più comodo da trasportare.

Hardware solido, interfaccia avanzata ed energia inesauribile per il nuovo tablet HONOR

Sotto la scocca del tablet HONOR troviamo lo Snapdragon 7 Gen 3, un processore pensato per gestire più task in contemporanea senza esitazioni. A sostenerlo ci sono 8 GB di RAM e un ampio spazio di archiviazione da 256 GB. I rallentamenti? Solo un lontano ricordo. MagicOS 9.0, basata su Android 15, rende ogni azione intuitiva, rapida e personalizzabile. Il comparto fotografico non cerca di stupire, ma garantisce il necessario. Sia il sensore posteriore che quello frontale sono da 8 megapixel, entrambi con apertura f/2.0, privi di autofocus. Uno strumento che si dimostra utile per videochiamate e documentazione quotidiana.

Il vero colpo di scena è riguardante però l’autonomia. L’HONOR Pad 10 integra infatti una batteria da ben 10100 mAh, una capacità sopra la media in questa fascia. La promessa è quella di giornate intere di utilizzo senza bisogno di correre al caricabatterie. Quando serve, poi, la ricarica rapida via cavo a 35 W riduce drasticamente i tempi di attesa. Un tablet pensato per chi vuole continuità e versatilità. Le ore lontano da una presa di corrente non spaventano più. Quando sarà disponibile sul mercato? Al momento nessuna conferma ufficiale da parte di HONOR. Il prezzo? Ancora ignoto, ma si attende un costo parecchio allettante.