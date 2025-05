PS Store, nuovi sconti con la promo “Un Multiverso di giochi”

Il colosso del gaming Sony ha inaugurato questa nuova settimana con nuovi sconti ed offerte di rilievo su PlayStation Store. Questa volta, in particolare, è stata resa disponibile la promozione denominata “Un Multiverso di Giochi”. Con quest’ultima, gli utenti potranno acquistare con degli sconti folli tantissimi contenuti, tra cui videogiochi completi e contenuti aggiuntivi. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

PlayStation Store, arriva la nuova promo “Un Multiverso di Giochi”

Per questa nuova settimana, il colosso del gaming Sony ha reso disponibile una nuova super promozione. Come già accennato in apertura, si tratta della promo denominata “Un Multiverso di Giochi”. Gli utenti potranno acquistare su PlayStation Store anche questa volta numerosi titoli di rilievo, comprendenti sia videogiochi completi sia contenuti aggiuntivi. Gli sconti proposti dall’azienda sono anche questa volta notevoli, dato che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%.

Tra i videogiochi proposti in sconto su PlayStation Store, molti hanno un prezzo di vendita scontato inferiore addirittura ai 10 euro. Tra gli sconti più sorprendenti, c’è ad esempio il videogioco Borderlands 3: Next Level .

Quest’ultimo è infatti disponibile all’acquisto sullo store ad un prezzo scontato di soli 7,49 euro. Si tratta di uno degli sconti più sorprendenti, soprattutto se si pensa al suo prezzo di listino che è pari a 74,99 euro. Un altro videogioco proposto con un notevole sconto è poi Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino piuttosto alto pari a 99,99 euro. Tuttavia, con la nuova promozione proposta dal colosso del gaming Sony, gli utenti potranno acquistarlo per la propria console ad un prezzo davvero irrisorio di appena 9,99 euro. Sempre con uno sconto folle del 90% ricordiamo poi il videogioco Need For Speed Heat Deluxe Edition. Quest’ultimo è infatti proposto ad un prezzo scontato di 7,99 euro contro il suo prezzo di listino di 79,99 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per non perdere nessuno sconto.