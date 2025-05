iPhone senza fotocamere: ecco a cosa servono questi particolari device

Al giorno d’oggi, ognuno di noi probabilmente avrà visto in qualche video sul web questi strani iPhone che a prima vista sembrano dei comuni iPhone come tutti gli altri, ma che una volta ruotati per mostrare la faccia posteriore, sono caratterizzati dalla totale assenza del modulo fotocamera, un fenomeno decisamente inusuale e sorprendente in un’epoca in cui trovare uno smartphone privo di fotocamera è praticamente impossibile.

Questo fenomeno precedentemente sconosciuto è diventato davvero molto virale e ovviamente in tanti sono curiosi di sapere a cosa possa servire un iPhone privo del modulo fotocamera e soprattutto da dove arrivi e chi sia a produrlo, ecco tutte le risposte che stavate cercando.

Ambienti protetti e sensibili

Questi dispositivi modificati permettono di accedere come qualsiasi altro iPhone all’e-mail, navigare sul web, utilizzare le mappe e le applicazioni di messaggistica di qualsiasi tipo, l’unica possibilità eliminata di fatto da questi iPhone è quella di utilizzare le fotocamere, sia posteriori che anteriore, se vi state chiedendo dove possano essere utilizzati questi dispositivi, la risposta è molto semplice, questi device vengono forniti all’interno di basi militari, piattaforme petrolifere, centrali nucleari e laboratori di ricerca riservata, tutti ambienti dove l’utilizzo di dispositivi con capacità di acquisizione di immagini è assolutamente vietata o ristretta in modo davvero importante, ciò ha portato alla nascita di un settore specializzato nella modifica dei dispositivi Apple, in modo da garantire il totale anonimato fotografico ma allo stesso tempo permettendo di non rinunciare a determinate funzionalità.

A produrre questi dispositivi, sono numerose aziende pioniere tra cui spicca la famosa Noncam, Quest’ultima propone due diverse soluzioni perché necessita di un iPhone senza fotocamera, la prima consiste nell’acquistare un prodotto già modificato con prezzi che possono tranquillamente superare i 1200 $ per dispositivo, l’alternativa invece consiste in un kit fai da te dal costo di circa 200 $ che contiene tutto il necessario per rimuovere autonomamente sia le fotocamere posteriori che quella frontale dal dispositivo.

Ovviamente questa modifica non è assolutamente considerabile ufficiale e come potete intuire da voi, annulla completamente la garanzia del produttore, per essere effettuata necessita di competenze tecniche specifiche di livello elevato.