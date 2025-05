Instagram: ora in 3D sui visori Meta Quest

A quanto pare la nota società che si occupa di social network conosciuta anche come Meta ha deciso di lanciare un aggiornamento decisamente importante per i suoi visori di realtà aumentata Meta Quest, aggiornamento in questione è denominato V77 e porta con sé un interessante novità per quanto riguarda la fruizione dei contenuti Instagram all’interno del visore, scopriamo insieme di cosa si tratta e le altre piccole novità.

Immagini in 3D

L’aggiornamento in questione introduce la possibilità, ancora per alcuni utenti selezionati per la fase di test, visualizzare le immagini Instagram in 3 dimensioni, nello specifico, però non si tratta di immagini già scattate in tre dimensioni e visualizzate come tali, bensì di immagini normali che grazie a potenti e sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale vengono poi riconvertite pixel per pixel per essere visualizzabili in tre dimensioni, si tratta di base di una tecnologia che l’azienda già aveva a disposizione, ma che ora è stata profondamente e incredibilmente migliorata ed evoluta, grazie appunto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, dunque per coloro che hanno effettuato l’aggiornamento e sono stati inseriti nella fase di test sarà possibile scorrere le immagini del proprio profilo Instagram in 3D.

Ma non è finita qui, l’azienda ha pensato anche di migliorare l’accessibilità alle applicazioni presenti all’interno del visore, infatti ora è disponibile l’applicazione Navigator, una nuova interfaccia centralizzata per accedere rapidamente a giochi, applicazioni, notifiche, impostazioni e contatti.

Per richiamarla, sarà sufficiente premere sul tasto Meta o Oculus per attivare subito l’interfaccia all’interno della quale sarà possibile fissare in alto fino a 10 elementi che saranno facilmente accessibili e richiamabili.

Ovviamente l’obiettivo di questo aggiornamento è decisamente chiaro, l’azienda vuole rendere l’esperienza d’uso dei propri prodotti più facile e intuitiva, oltreché migliorare in maniera radicale l’immersività dell’esperienza d’uso di questa particolare tipologia di prodotto, che ovviamente deve evolversi giorno dopo giorno per raggiungere un livello accettabile di usabilità e godibilità.