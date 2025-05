Signal blocca Recall di Windows 11 per la privacy degli utenti

L’introduzione di Recall su Windows 11, disponibile sui nuovi PC Copilot+, ha acceso un acceso dibattito sul tema della privacy digitale. La funzione registra e conserva screenshot costanti dell’attività dell’utente, permettendo una sorta di cronologia visiva per risalire a ciò che è stato fatto sul computer. Una comodità, certo, ma anche un potenziale rischio per la riservatezza delle informazioni.

Per evitare che questo sistema intercetti conversazioni sensibili, Signal ha deciso di intervenire direttamente. Con l’ultimo aggiornamento della sua applicazione desktop, il servizio di messaggistica ha disabilitato la possibilità per Recall di acquisire screenshot mentre è in esecuzione. La protezione sfrutta le stesse tecnologie DRM già adottate da piattaforme come Netflix per bloccare la registrazione dei contenuti, ma in questo caso l’obiettivo non è tutelare il copyright, bensì preservare la sicurezza delle comunicazioni private.

Tutela attiva, blocco passivo

Come spiegato da Joshua Lund, portavoce di Signal, l’applicazione implementa un meccanismo passivo: l’utente non deve fare nulla affinché la protezione entri in funzione. Questo è particolarmente importante perché Recall consente sì di escludere manualmente app e contenuti sensibili, ma richiede un intervento esplicito da parte dell’utente – un passaggio che molti potrebbero ignorare o sottovalutare.

In alternativa, è comunque possibile disattivare il blocco DRM da parte di Signal (tramite Impostazioni > Privacy > Sicurezza schermo), ma la stessa azienda ne sconsiglia fortemente l’uso, sottolineando come ciò renderebbe vulnerabili chat che dovrebbero restare completamente cifrate e private.

L’AI non deve violare la riservatezza

L’azione di Signal apre una riflessione più ampia: con l’adozione crescente di strumenti AI sempre più integrati nei sistemi operativi, è fondamentale che gli sviluppatori abbiano la possibilità di proteggere in modo nativo i contenuti sensibili dalle registrazioni automatiche.

Il messaggio è chiaro: non basta affidarsi alla buona volontà dell’utente per proteggere la privacy. Serve che le applicazioni possano impedire attivamente l’accesso ai propri contenuti da parte del sistema operativo, soprattutto quando quest’ultimo raccoglie dati in maniera pervasiva.

Con questa mossa, Signal riafferma il suo impegno per una messaggistica davvero sicura, difendendo i propri utenti da meccanismi che, pur nati per semplificare l’esperienza d’uso, possono trasformarsi in un rischio concreto per la riservatezza.