Lyca Mobile fa fuori TIM e Iliad con 150GB in 5G tutti i mesi quasi gratis

Lyca Mobile lancia una nuova offerta mobile pensata per chi cerca tanti giga, prezzo basso e zero vincoli. La promozione ha un costo fisso di 5,99€ al mese per sempre e comprende 150 giga mensili con accesso alla rete 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. Tutto ciò senza differenze tra operatori: la promo è aperta a tutti, senza restrizioni sull’operatore di provenienza.

Oltre al prezzo già competitivo, Lyca Mobile aggiunge anche due mesi gratuiti per chi attiva la promozione. Si tratta di un incentivo concreto, che consente di iniziare a usare la nuova SIM senza spendere nulla nei primi due rinnovi mensili.

5G incluso e traffico dati abbondante

L’accesso alla rete 5G è incluso nel piano, senza alcun costo aggiuntivo. I 150 giga mensili rappresentano una quantità di traffico in grado di soddisfare anche gli utenti che usano lo smartphone per lavorare, guardare contenuti in streaming o restare sempre connessi.

La rete utilizzata da Lyca Mobile garantisce copertura su gran parte del territorio nazionale, e l’inclusione del 5G rende questa offerta particolarmente interessante per chi cerca prestazioni elevate al miglior prezzo possibile. Il 5G era una delle cose più attese da parte degli utenti che erano ancora titubanti sullo scegliere un provider come Lyca. Da quando è arrivato questo standard di connessione però i nuovi clienti sono aumentati nettamente vista l’immissione di fiducia.

Nessun vincolo e prezzo bloccato con Lyca Mobile

Come da filosofia dei gestori virtuali, non sono previsti vincoli di durata, penali per la disattivazione o costi nascosti. Il prezzo resta invariato nel tempo, e l’attivazione è disponibile online in pochi passaggi.

Con questa proposta, Lyca Mobile si posiziona tra i protagonisti del segmento economico, offrendo un pacchetto completo a un costo contenuto, con il vantaggio dei due mesi gratuiti che rendono la scelta ancora più vantaggiosa. Adesso bisogna solo non lasciarsi scappare l’offerta.