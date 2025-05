Meta AI: come funziona l’assistente virtuale che semplifica la vita

I passi avanti fatti nel corso degli ultimi anni dalla tecnologia hanno consentito di migliorare alcuni aspetti della vita degli utenti. Pensiamo all’integrazione dell‘intelligenza artificiale in ambiti come quello lavorativo, ma non solo. Il settore tech ha subito uno sviluppo eccellente arrivando all’implementazione dell’AI anche nei dispositivi che vengono utilizzati giornalmente per portare a termine un lavoro o un progetto. Tra le realtà più importanti c’è, ad esempio, Meta, che ha sviluppato un assistente virtuale denominato Meta AI.

Quest’ultimo è stato progettato dall’azienda di Mark Zuckerberg per poter offrire agli utenti uno strumento per ottenere risposte e suggerimenti utili all’interno di app come WhatsApp e Facebook Messenger. Ma come funzione esattamente Meta AI? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli e le curiosità in merito.

Meta AI: come funzione e come utilizzarla

Avere a portata di mano uno strumento in grado di fornire informazioni, suggerimenti e interazioni in soli pochi secondi è sicuramente utile per molti utenti che giornalmente utilizzano le note piattaforme come WhatsApp e Facebook Messenger.

Non a caso, infatti, Meta AI diventa uno strumento utile nella vita di tutti i giorni degli utenti che utilizzano WhatsApp, ma non solo. Tutti avremo notato da un po’ di tempo la presenza di Meta AI nell’app di messaggistica. La presenza di tale chatbox, dunque, consente di effettuare domande, ottenendo una risposta in soli pochi secondi. In questo caso l’utente può anche lasciare un feedback su quanto ottenuto.

Oltre a WhatsApp, Meta AI è disponibile anche su Facebook Messenger e Instagram e anche in questi casi può essere utilizzato in modo rapido e semplice chiedendo qualcosa. E’ bene inoltre ricordare che Meta AI esiste anche come vera e propria app che può essere scaricata sul dispositivo dal Play Store. Basterà solamente configurare il dispositivo e procedere con la creazione dell’account Meta.