Dolphin Surf made in Europe: BYD accelera sull’Ungheria

A Szeged, nel sud dell’Ungheria, è pronto a entrare in funzione il primo stabilimento europeo di BYD. Il gruppo cinese, leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici, ha scelto proprio questa città per dare una nuova direzione alla sua strategia industriale. A partire dalla fine del 2025, sarà qui infetti che verrà prodotta la nuova Dolphin Surf. Ovvero un modello compatto a batteria che punta a conquistare il cuore degli automobilisti europei.

La compatta elettrica Dolphin Surf di BYD punta al cuore del mercato

L’apertura dello stabilimento ungherese rappresenta molto più di una semplice espansione. BYD intende ridurre la dipendenza dalla produzione in Cina e soprattutto aggirare i dazi imposti dall’Unione Europea sulle auto elettriche provenienti dall’Asia. La scelta di produrre direttamente nel continente consente inoltre di accorciare i tempi di distribuzione. Oltre che di adattare i modelli alle normative locali e rafforzare l’identità del brand in Europa. Insomma, come dichiarato da Stella Li, vicepresidente esecutivo dell’azienda, l’obiettivo è essere percepiti sempre più come una realtà europea.

Lo stabilimento non sarà solo un polo produttivo, ma diventerà anche un motore per l’economia locale. Migliaia di posti di lavoro saranno creati, e BYD ha annunciato l’intenzione di sviluppare un sistema industriale sostenibile, basato sulla sua esperienza nelle catene di fornitura verticali. Il centro contribuirà poi alla transizione verde del continente, inserendosi in un contesto europeo sempre più attento alla mobilità sostenibile.

Progettata per il settore B, la BYD Dolphin Surf unisce un prezzo accessibile a una dotazione tecnologica completa. La sua prossima produzione europea rappresenta un vantaggio competitivo. In quanto sarà prevista una riduzione dei costi, minori tempi di attesa e un’immagine più vicina ai gusti locali. Detto ciò, BYD sta già lavorando a un secondo impianto in Turchia e a un centro di sviluppo dedicato ai modelli per il mercato europeo. La strategia è chiara, produrre in Europa per essere parte dell’Europa.