BYD Dolphin Surf si prepara al debutto europeo: svelati i primi dettagli della compatta elettrica

Manca ormai poco all’arrivo ufficiale della BYD Dolphin Surf. Ovvero la versione europea della Seagull già in vendita con successo in Cina. Il suo debutto è fissato per il 21 maggio, ma alcuni dettagli sono già stati anticipati grazie alla comparsa del modello sul sito ufficiale di BYDAustria. La casa automobilistica cinese ha confermato che l’auto sarà adattata al gusto e alle esigenze del mercato europeo. Anche se mantiene sempre un corpo compatto e un prezzo che punta ad essere estremamente competitivo.

Tre versioni, autonomia variabile e interni connessi: la BYD Dolphin Surf si posiziona nella fascia più accessibile del mercato

Il veicolo sarà costruito sulla piattaforma e-Platform 3.0 e verrà proposto in quattro diverse colorazioni. La scheda tecnica completa non è ancora disponibile ma le informazioni trapelate indicano una lunghezza di circa 3.780mm e un bagagliaio con capacità di 308litri, espandibili fino a 1.037litri abbassando i sedili posteriori. Secondo quanto riportato, la BYD Dolphin Surf sarà proposta in tre varianti, Active, Boost e Comfort. La versione base avrà una batteria da 30kWh con autonomia stimata di 220km secondo il ciclo WLTP, ricarica a 11kW in AC e fino a 65kW in DC.

La versione Boost invece, sarà dotata di una batteria da 43,2kWh e autonomia fino a 322km WLTP, con tempi di ricarica più rapidi grazie alla compatibilità fino a 85kW in corrente continua. Al vertice dell’offerta vi è la Comfort, che abbina la stessa batteria da 43,2kWh a un powertrain più potente, capace di coprire lo 0-100km/h in 9,1 secondi. Tutte le varianti mantengono una velocità massima di 150km/h. Valore che indica una destinazione d’uso prettamente urbana e suburbana.

Per quanto riguarda gli interni, le immagini già pubblicate sul sito austriaco mostrano una strumentazione completamente digitale e un display centrale da 10,1” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. È presente poi anche un pad per la ricarica wireless degli smartphone. L’impostazione generale degli interni è moderno e punta ad offrire un buon livello di tecnologia per il settore di riferimento. Altri dettagli su equipaggiamenti e prezzi per il mercato italiano verranno svelati ufficialmente alla presentazione del 21 maggio.