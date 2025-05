Android TV

Google ha annunciato le novità grafiche di Android TV OS 16, la nuova versione del sistema operativo per smart TV e dispositivi multimediali. L’aggiornamento introduce un design rivisto secondo i principi del Material You, con un’interfaccia chiamata Expressive pensata per migliorare la coerenza visiva e l’adattabilità del sistema su schermi di grandi dimensioni.

Android TV OS 16 rinnova l’interfaccia con Material You

Il cambiamento principale riguarda l’adozione di Material You, il linguaggio visivo lanciato da Google con Android 12. Su Android TV OS 16, questo approccio prende forma in un’interfaccia chiamata Expressive UI, progettata per adattarsi meglio a schermi ampi e risoluzioni elevate, come quelli di TV e dispositivi da salotto.

Il nuovo design introduce elementi più dinamici e coerenti, con colori contestuali, angoli arrotondati, spaziature bilanciate e una maggiore attenzione alla leggibilità da lontano. L’obiettivo è rendere l’interfaccia più fluida, moderna e riconoscibile all’interno dell’ecosistema Android, mantenendo al tempo stesso la semplicità di navigazione richiesta su dispositivi da salotto.

La Expressive UI di Android TV OS 16 porta un’evoluzione concreta dell’esperienza utente. Viene introdotto un nuovo sistema di colori dinamici, che adatta tonalità e sfondi in base al contenuto in primo piano, migliorando la coerenza tra app, sistema e contenuti.

Sono stati rivisti anche i widget, le barre di navigazione e i menu contestuali, con layout più leggibili e animazioni più fluide. La nuova grafica è pensata per supportare al meglio diverse densità di pixel e formati di schermo, dai televisori 4K ai dispositivi HDMI stick.

Questi interventi non modificano la struttura generale del sistema, ma ne migliorano l’accessibilità visiva e la fruibilità quotidiana, soprattutto in condizioni di visione a distanza.

Con Android TV OS 16, Google punta a rafforzare la coerenza grafica tra dispositivi mobili e smart TV. L’introduzione del Material You in versione Expressive consente a sviluppatori e produttori di uniformare l’esperienza utente su diversi tipi di device, mantenendo uno stile riconoscibile e integrato.

La nuova interfaccia sarà anche più flessibile per gli sviluppatori, grazie al supporto aggiornato alle librerie Jetpack Compose TV e agli strumenti di personalizzazione grafica pensati per Android su schermo grande. Questo significa che anche le app potranno adottare elementi del nuovo linguaggio visivo, integrandosi meglio con il sistema operativo.

Android TV OS 16 con Expressive UI è stato presentato come parte delle novità annunciate da Google per la piattaforma TV. L’aggiornamento sarà disponibile nei prossimi mesi per i dispositivi supportati, in parallelo al rollout di Android 16 per smartphone e tablet.

Come sempre, la distribuzione dipenderà anche dai produttori di smart TV e set-top box, che potranno decidere se e quando adottare la nuova versione. I primi dispositivi a riceverlo saranno probabilmente quelli della gamma Chromecast con Google TV, seguiti da modelli compatibili dei principali brand.