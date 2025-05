Vodafone Bronze Plus contro i rivali a basso costo

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico italiano Vodafone sono disponibili all’attivazione numerose offerte mobile di rilievo per contrastare i vari competitors. In questi ultimi giorni, in particolare, è stata aggiunta nella sezione del sito Passa a Vodafone un’altra super proposta dell’operatore. Si tratta dell’offerta mobile nota come Vodafone Bronze Plus e anch’essa ha un prezzo per il rinnovo mensile tutto sommato contenuto. Vediamo qui di seguito cosa include.

Vodafone Bronze Plus, nuova offerta sul sito per contrastare i rivali

In questi ultimi giorni è stata aggiunta sul sito ufficiale dell’operatore Vodafone una nuova super offerta mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima risulta disponibile all’attivazione recandosi nell’apposita sezione del sito web denominata Passa a Vodafone.

Si tratta infatti di un’offerta volta per contrastare i rivali, dato che è di tipo operator attack. L’offerta è infatti rivolta a tutti i nuovi che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Vodafone, gli operatori di provenienza sono i seguenti:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CMLink Italy, Conad Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia, Elimobile (Elite Mobile), Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green ICN, Italia Power, Linkem, Lyca Mobile, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Mundio Full MVNO, Optima Mobile, Ovunque, Plink, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, TDM, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full MVNO, Welcome Full MVNO, Wings Mobile, WithU.

L’offerta Vodafone Bronze Plus ha un costo per il rinnovo mensile comunque basso, pari a 9,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno avere accesso ad un bundle ricco. L’offerta in questione include infatti ogni mese giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.