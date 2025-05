Very Mobile con 200GB in 5G affonda TIM e Iliad: ecco il prezzo SHOCK

Very Mobile propone una nuova promo mobile che punta su semplicità, trasparenza e una grande quantità di traffico dati. La promozione prevede 200 giga in 5G, chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 6,99€ al mese, un prezzo che rimane fisso per sempre.

Un elemento interessante è la totale apertura dell’offerta: può essere attivata da chi proviene da qualsiasi operatore, senza limitazioni legate alla provenienza. Questo rende la promo accessibile a un’ampia fascia di utenti in cerca di una tariffa stabile e completa.

Primo mese gratis e attivazione rapida con Very Mobile

Chi sottoscrive l’offerta entro il 29 maggio 2025 riceve il primo mese in omaggio, senza costi. L’unico importo da sostenere è l’attivazione iniziale di 2,99€, da pagare una sola volta. Una cifra contenuta, che rende l’ingresso in Very Mobile ancora più agevole.

La procedura può essere completata interamente online e anche tramite SPID, per una verifica d’identità semplice e veloce. È inoltre possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM digitale, opzione utile per chi vuole attivare la linea immediatamente senza attendere la spedizione.

Tanti giga in 5G, con la sicurezza del prezzo bloccato: tutto per voi

L’accesso al 5G è incluso nel piano senza costi extra, sfruttando l’infrastruttura WindTre. Con 200 giga al mese, la promozione risponde alle esigenze di chi utilizza frequentemente lo smartphone per streaming, social e lavoro in mobilità.

Come da filosofia Very Mobile, non sono previsti vincoli, penali o modifiche future del prezzo. Una volta attivata, la tariffa resta immutabile nel tempo, offrendo certezza e controllo.

Con questa nuova proposta, Very Mobile si conferma tra i protagonisti nel segmento delle offerte complete a costo contenuto, con un occhio alla flessibilità e all’esperienza utente.

