Toyota bZ4X Touring: il SUV che rende ogni viaggio un’avventura

Toyota rientra tra i SUV elettrici con la nuova bZ4X Touring, una proposta audace e fuori dagli schemi. Il modello si distingue subito per dimensioni aumentate: 4.830 mm in lunghezza e 1.670 mm in altezza. Una crescita che si traduce in maggiore presenza scenica su strada e in una capacità di carico più ampia. Il bagagliaio offre infatti 600 litri di volume utile, 148 in più rispetto alla versione standard. Linee tese, gruppo ottico posteriore rivisitato e paraurti inferiore dal design inedito. I passaruota neri goffrati, i cerchi total black e i mancorrenti sul tetto parlano chiaro: l’auto è da off-road.

Capacità di carico sul tetto fino a 70 kg, dettagli che fanno la differenza quando si parte per un viaggio lungo. Nessuna configurazione a sette posti, la Toyota Touring punta ingayyi tutto su comfort e spazio per cinque. Dentro, il cockpit mantiene la doppia altezza della plancia. Strumentazione digitale dietro al volante, display centrale da 14 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sedili posteriori frazionabili 40:60. Ogni dettaglio progettato per offrire praticità senza rinunciare a uno stile minimal e tecnologico.

Quando e quanto? I dettagli sul lancio del SUV Toyota

Toyota propone due configurazioni meccaniche per adattarsi a ogni esigenza. La prima con motore singolo e trazione anteriore da 224 CV (165 kW). La seconda con due motori e trazione integrale, 380 CV (280 kW) in totale. La trazione AWD è supportata dalle tecnologie XMODE e Grip Control e con essi il controllo del veicolo Toyota resta saldo anche nei tratti più difficili. Entrambe le versioni montano una batteria da 74,7 kWh, compatibile con ricarica AC fino a 22 kW e DC fino a 150 kW. L’autonomia stimata tocca i 560 km WLTP nella variante più efficiente. La capacità di traino arriva a 1.500 kg, confermando la vocazione Touring in ogni scenario.

Il programma Toyota Battery Care garantisce la batteria fino a 10 anni o 1 milione di chilometri, con controlli annuali. Una promessa concreta di durata e affidabilità. Il debutto europeo della Toyota bZ4X Touring dovrebbe avvenire il prossimo 2026. La Casa non ha ancora annunciato un listino ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di un prezzo d’ingresso attorno ai 52.000 euro, con la versione AWD che potrebbe superare i 60.000 euro.