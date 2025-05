TIM, uno dei primi operatori per linea fissa e mobile

Parliamo di un argomento molto importante oggi, il quale caratterizza una parte fondamentale nei giorni in cui viviamo, ovvero la connessione ad Internet. Un grande operatore in questo settore è TIM.

Sempre legandoci al tema della connessione in Italia, si consumano molti giga per la connettività.

TIM, cosa succede in Italia?

In Italia attualmente sono in crescita i clienti della banda ultralarga e della relativa rete mobile, con TIM che si trova a condurre il mercato e WindTre come principale operatore per la sezione delle SIM human, quelle che vanno a prevedere l’interazione umana. Il famoso osservatorio sulle Comunicazione di AGCOM ci comunica l’intero anno 2024, evidenziando un calo per quanto riguarda gli ascolti televisivi e della vendita di giornali e un incremento per il tempo trascorso in rete.

La rete fissa è stabile e va a contare ben 20,26 milioni di linee in Italia. Ad esempio quelle fatte in rame sono diminuite di molto, contando un calo di 700.000 unità tra dicembre 2023 e dicembre 2024. Invece gli accessi FTTC sono attualmente in contrazione ma sono ancora diffusi.

Spostandoci sulla linea dove anche TIM punta molto, bisogna contare ben due classifiche. La prima di queste prevedere il numero di SIM complessivo come ad esempio la Human + M2M. Mentre la seconda riguarda solamente le human.

Le SIM human che relativamente nel 2024 hanno prodotto molto traffico dati sono circa 58,8 milioni. Visto questi dati si può confermare un aumento del traffico giornaliero del 140% rispetto al 2020.

Tralasciando TIM e gli altri operatori, cala a quanto pare anche l’ascolto dei telegiornali, dove il più visto attualmente è il TG1, con il TG5 e infine il TGR. L’ultimo nominato a quanto pare è l’unico in crescita e in controtendenza. Tornando nel 2024 gli ascoltatori medi sono calati molto.

Gli utenti che hanno navigato in rete a dicembre del 2024 sono all’incirca 44,7 milioni con una media di circa 70h10m. Molte sono le piattaforme che prevalgono come ad esempio quelle sviluppate dalle Big Tech.