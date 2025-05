Quali sono le auto più rubate? Ecco la classifica in Italia

I furti di vetture in Italia, nel 2024, hanno registrato una nuova impennata. Nel dettaglio, tale fenomeno ha toccando numeri che non si vedevano da anni. I dati più recenti, diffusi da LoJack Italia, evidenziano che sono stati sottratti 136.201 mezzi. Con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Tale aumento riguarda in maniera particolare le auto. Per suddette vetture si è registrato un incremento del 6%, e i veicoli commerciali leggeri, i cui furti sono quasi raddoppiati. A differenza di tali categorie, i SUV hanno fatto segnare un lieve calo del 2%. Ciò probabilmente è legato a fattori come una maggiore protezione elettronica o ai cambiamenti nella domanda da parte del mercato nero.

Furti d’auto: ecco i dettagli emersi

Nel complesso, si è tornati a superare la soglia dei 100.000 furti per quanto riguarda le “quattro ruote”. Un livello che non si raggiungeva dal 2018. Insieme alla crescita dei furti, è rimasto invece stabile il tasso di recupero dei veicoli sottratti. Quest’ultimo si attesta attorno al 45%. Nel dettaglio, nel 2024 sono stati recuperati circa 60.000 mezzi. Mentre di 75.000 non si è avuta più alcuna notizia.

Le automobili continuano a rappresentare la fetta più consistente del fenomeno, con il 56% del totale. Tra i modelli più rubati figurano con frequenza le utilitarie. Nel dettaglio, si parte dalla Fiat Panda, seguita da altri modelli come la Fiat 500. Ed anche la Lancia Ypsilon e la Fiat Punto. Anche auto come l’Alfa Romeo Giulietta, la Fiat 500L, la Volkswagen Golf e la Ford Fiesta rientrano tra le preferite dai ladri.

Sul piano geografico, cinque regioni si confermano epicentro del problema. Si tratta di Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia. Quest’ultime, da sole, concentrano circa il 78% dei furti complessivi. I dati presentati confermano la necessità di adottare strategie più efficaci per la prevenzione e il contrasto dei furti d’auto. Suddetti interventi stanno diventano sempre più necessari considerando quanto tale fenomeno continua a colpire molte aree del territorio nazionale.