Google, novità in arrivo per la sicurezza da Android

Google ha intenzione di introdurre in Chrome un nuovo aggiornamento che permetterà di velocizzare la verifica di sicurezza tramite dispositivi Android. Si tratta dei codici di verifica chiamati OTP, utili per verificare l’ autenticità delle trattazioni e scongiurare possibili furti. Fino ad adesso i codici dovevano essere inseriti manualmente perché era Google ad inviarli tramite SMS allo smartphone. Bisognava poi ricordarsi il codice per inserirlo all’ interno della locazione a cui era destinato di una specifica pagina web. Questo processo, però, risulta essere molto macchinoso e non efficiente, per questo Google ha intenzione di modificare questa funzione.

La verifica tramite OTP è molto utile ma non del tutto indispensabile per accertare la veridicità della transazione. Il fatto è che non è del tutto immune a furti di dati personali come il SIM swapping in cui i ladri prendono il controllo della SIM e possono continuare indisturbati ad entrare nelle aree private. Per questo Google raccomanda di utilizzare applicazioni dedicate per la verifica dell’ identità come Google Authenticator. Infatti grazie a queste c’è la possibilità di essere meno esposti a furti di identità e anche di dati personali molto sensibili.

Google, nuova modifica per accelerare la verifica sui siti web

Con la modifica introdotta da Google, sarà proprio il Browser Chrome a verificare direttamente l’ identità senza inviare nessun codice sullo smartphone. Alcune applicazioni già utilizzano questo metodo, poiché rilevano e inseriscono automaticamente il codice inviato. Adesso verrà estesa anche ai siti web di Chrome rendendo più veloce l’ inserimento del codice di sicurezza. Questo servirà anche a rendere più innovativo e automatico il caricamento e la verifica dell’ identità sui siti web. Anche se questo non risulta completamente sicuro poiché ci sono sempre degli escamotage che vengono utilizzati per rubare i dati. Intanto però la verifica dell’ utente è stata resa più automatica e veloce al posto di riscrivere il codice manualmente.

Sembra che Google stia puntando verso una creazione di un browser più sicuro e comodo per farlo utilizzare dagli utenti in modo più efficiente.