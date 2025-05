OnePlus Nord 5 si avvicina: si parla di 7.000 mAh di batteria e 100W di ricarica

Mancano ancora alcune settimane al debutto ufficiale, ma si comincia già a parlare di OnePlus Nord 5, il prossimo smartphone di fascia media della casa cinese. A lanciare i primi indizi è il leaker Debayan Roy, che su X ha condiviso diverse informazioni interessanti sul possibile successore del Nord 4.

Prime indiscrezioni sul nuovo Nord 5

OnePlus Nord CE5 era comparso proprio durante lo scorso mese di aprile con alcune immagini che in un certo qual modo hanno anticipato anche la questione del prossimo Nord 5, esemplare principale della line-up. Stando alle ultime indiscrezioni, il processore montato a bordo di questo smartphone dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 9400e. Le prestazioni dovrebbero essere nettamente migliori rispetto a quelle del vecchio Snapdragon.

Sul fronte fotografico non si attendono rivoluzioni. I rumor parlano di un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), accompagnato da una ultrawide da 8 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP. Insomma, una configurazione simile a quella della generazione attuale, ma che potrebbe essere migliorata via software o attraverso sensori più recenti.

Batteria potenziata e ricarica super veloce

La vera novità dovrebbe riguardare l’autonomia. Si parla infatti di una batteria da 7.000 mAh, un notevole passo avanti rispetto ai 5.500 mAh del Nord 4. E per chi teme lunghi tempi di attesa alla presa, arriva una buona notizia: il Nord 5 dovrebbe supportare la ricarica rapida da 100 W, una caratteristica non comune su questa fascia di prezzo.

Le altre caratteristiche con cui verrà a galla il nuovo dispositivo cinese vedranno una scocca sul retro fatta in vetro, il frame in plastica e anche due altoparlanti. Ci sarà anche il trasmettitore ad infrarossi. Almeno per ora non si hanno altre notizie in merito ma certamente nelle prossime settimane qualche dettaglio più interessante verrà a galla per la gioia dei curiosi. I tempi, in ogni caso, sembrano ormai maturi.