Volkswagen ID.3 2026, il restyling sta per arrivare

La Volkswagen ID.3 riceverà un restyling molto influente, vediamolo.

Ormai tutte le case automobilistiche stanno passando a vetture full-electric per rispecchiare gli standard riguardo l’inquinamento. Non fa eccezione Volkswagen con la sua ID.3 che è stata la ua prima elettrica basata sulla piattaforma MEB. Ricordiamo che nel 2023, questa vettura tedesca era già soggetta ad un restyling, comunque per mantenere la sua competitività di mercati, Volkswagen, ha deciso di aggiornarla per la seconda volta e riguarderà molti più aspetti. Questo è ciò che ci anticipano i colleghi di Autocar che ci dicono inoltre la data del suo debutto che sarà atteso nel 2026.

Volkswagen ID.3 la magnificenza del restyling della sua prima elettrica, in parallelo l’attesa della golf elettrica.

Ci è arrivata la notifica del secondo restyling di questa vettura proprio mentre Volkswagen sta preparando e avviando la produzione pilota della ID.2, la nuova vettura gemella della Cupra Raval. Questo presso lo stabilimento in Spagna, il Seat di Martorell. La strategia del gruppo della casa tedesca si basa principalmente su questi due modelli, e avranno un prezzo di lancio di circa 25 mila euro. Quali novità Volkswagen ha intenzione di introdurre?

Del nuovo modello ID.3 si sta pensando ad una riprogettazione completa del frontale per beneficiare e dare alla vettura così, un aspetto più fresco e moderno. Tutto ciò è influenzato dai concept ID 2all e ID GTI. Comunque, avviamo anche il tetto e il portellone posteriore della ID.3 saranno completamente riverniciati nello stesso colore che presenta la carrozzeria, questo look permetterà di tirare fuori dall’auto un carattere accattivante e aggressivo. Le novità spettano anche all’abitacolo, con un integrazione del design della plancia e di comandi fisici per alcune funzionalità principali dell’auto, abbandonando i comandi touch che avevano fatto polemica. Il volante sarà ridisegnato e si avranno materiali di maggiore qualità. I dettagli precisi per il powertrain non si sanno, però è possibile che Volkswagen migliori l’efficienza e quindi l’autonomia della vettura.