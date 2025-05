ho Mobile, offerta per la casa sorprendente con 300 giga

Anche gli operatori telefonici virtuali stanno proponendo alcune offerte per la casa davvero eccezionali. Tra questi operatori, c’è anche ho Mobile. Sul proprio sito ufficiale, infatti, l’operatore sta proponendo in quest’ultimo periodo un’offerta dal costo contenuto e con tanti giga, ovvero l’offerta denominata ho. Un’offerta per la casa. Vediamo qui di seguito cosa include.

ho Mobile, super offerta per la casa con tanti giga

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile è al momento disponibile una super offerta per la casa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata ho. Un’offerta per la casa. Come le offerte per la rete mobile, anche quest’ultima si distingue per la sua elevata convenienza.

L’offerta in questione ha infatti un costo per il rinnovo tutto sommato contenuto. Nello specifico, si avranno a disposizione fino a 300 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e con una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente il costo della scheda sim.

È invece previsto un costo di attivazione pari a 2,99 euro. In totale, per i già clienti dell’operatore virtuale ho Mobile sarà previsto un costo 13,99 euro al mese. Per i nuovi clienti dell’operatore il costo sarà leggermente più alto, ma comunque conveniente. Si tratta infatti di un costo pari a 15,99 euro al mese. Come riportato sul sito ufficiale, l’operatore sta inoltre proponendo con questa offerta uno sconto sull’acquisto di un router 4G.

Una volta acquistata la sim, gli utenti riceveranno una email con dei codici sconto per acquistare su Amazon uno dei router TP Link presenti sul sito ufficiale. Si tratta in particolare dei seguenti router: