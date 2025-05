Lancia Ypsilon HF: il ritorno della sportività in chiave elettrica

La tradizione sportiva della Lancia si prepara a vivere una nuova era. Dopo anni di assenza, la sigla HF, da sempre legata a vetture da rally e modelli ad alte prestazioni, torna in scena. E lo fa nella forma più moderna possibile, un’auto elettrica. Si tratta della nuova Lancia Ypsilon HF, la versione sportiva della compatta torinese, attesa sul mercato entro l’estate. Sotto il cofano non ci sarà più un motore a benzina, ma un’unità elettrica da ben 280 cavalli. La stessa, per intenderci, che spinge la nuova Alfa Romeo Junior Veloce e l’Abarth 600e.

Lancia Ypsilon HF Line: il fascino dello sport senza rinunciare alla comodità

Le prestazioni di questa vettura promettono grandi emozioni, ad esempio lo scatto da 0 a 100km/h si completa in soli 5,6 secondi. Ma non sarà solo il cuore dell’auto a gridare sportività, anche il design avrà un ruolo chiave. Gli interni saranno pensati per chi cerca emozioni forti, con sedili sportivi e volante specifico. Una vera trasformazione, che unisce storia, innovazione e prestazioni in una compatta elettrica dal DNA audace.

Chi ama il look sportivo ma preferisce una guida più pacata troverà nella nuova Ypsilon HF Line la giusta soluzione. Questo nuovo allestimento, previsto anch’esso per l’estate, arricchisce la serie Ypsilon con dettagli estetici ispirati alla HF, senza modificare il motore. La HF Line si riconosce per i cerchi in lega da 17”, il paraurti anteriore ridisegnato e il logo HF sulla carrozzeria. Per quanto riguarda gli interni abbiamo invece sedili con cuciture arancioni a contrasto, volante in pelle traforata con logoHF e cruscotto in blu elettrico.

Il cuore tecnico resta quello della Ypsilon Mild Hybrid da 110 cavalli. Ma la dotazione non lascia nulla al caso. Tra i sistemi di serie troviamo l’ingresso keyless, la guida assistita di livello 2, sensori e telecamere per il parcheggio, selettore di guida e un infotainment con grafica dedicata. La Ypsilon HF Line sarà disponibile in tre colorazioni: Bianco Quarzo, Arancio Lava e Nero Ardesia. Un’alternativa perfetta per chi desidera l’eleganza sportiva senza rinunciare all’efficienza e alla praticità del mild hybrid.