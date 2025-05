Android Auto porta app video, browser e tante altre novità agli utenti

Android Auto sta entrando in una fase di trasformazione radicale. Dopo aver raggiunto oltre 250 milioni di veicoli compatibili, la piattaforma riceverà importanti novità annunciate al Google I/O 2025, tra cui nuove categorie di app, un supporto più ampio alle applicazioni meteo e l’arrivo sempre più vicino dell’integrazione con Gemini AI, destinato a sostituire Google Assistant. Probabilmente si tratta del grande aggiornamento che tutti gli utenti si aspettavano per il futuro, e ormai a quanto pare ci siamo.

App video e browser: novità con Android 16

Una delle principali novità in arrivo riguarda la possibilità di installare app video e browser, una svolta per Android Auto che finora ha imposto restrizioni molto rigide sulle tipologie di applicazioni ammesse. Secondo quanto dichiarato da Google, le app video saranno compatibili solo con Android 16 e potranno essere utilizzate esclusivamente a veicolo fermo, seguendo la stessa logica attualmente adottata per i giochi.

Anche per quanto riguarda i browser, l’utilizzo sarà circoscritto a contesti in cui non vi siano rischi per la sicurezza, ma l’apertura rappresenta comunque un’evoluzione importante per l’esperienza di bordo.

App meteo senza più barriere

Parallelamente, Google ha annunciato che le app meteo sono uscite dalla fase beta sia per Android Auto che per Android Automotive. Da questo momento, gli sviluppatori potranno pubblicare liberamente applicazioni meteo sulle due piattaforme, a patto che rispettino gli standard qualitativi richiesti.

Nonostante la loro disponibilità risalga già all’inizio del 2023, solo poche app meteo erano state approvate fino a oggi. Con l’eliminazione delle barriere burocratiche e tecniche, si apre la strada a un maggior numero di soluzioni meteo, capaci di offrire aggiornamenti in tempo reale, allerte locali e informazioni stradali direttamente sullo schermo dell’auto.

L’insieme di queste novità – dall’introduzione di nuove categorie di app alla semplificazione della distribuzione – segna l’inizio di una nuova era per Android Auto: più flessibile, più ricca e sempre più integrata con l’ecosistema Gemini.