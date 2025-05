Opel Mokka GSE Rally: elettrica e pronta a cambiare il futuro delle piste

Il debutto ufficiale è fissato per il 23 e 24 maggio all’ELE Rally di Eindhoven. Sotto i riflettori? Una fiammante Opel che guarda avanti nell’elettrico. Il prototipo Mokka GSE Rally è la visione tedesca di un’auto da rally elettrica del futuro. Un’idea nata nei tracciati della ADAC Opel Electric Rally Cup, giunta alla quinta edizione. Qui, la casa del fulmine ha forgiato la propria esperienza sulla Corsa elettrica, portando in gara ogni lezione appresa. Il prossimo passo? Sviluppare una vettura compatibile con i nuovi regolamenti eRally5 della FIA, pronta a sfrecciare in tutto il mondo dal 2026.

Potenza e controllo: la meccanica della competizione

La Opel Mokka GSE Rally ha un motore elettrico da 280 CV, alimentato da una batteria da 54 kWh. Si tratta della stessa unità montata su Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e, ma con un software rivisto. Ottimizzata la gestione di potenza e carica per offrire risposta immediata e massima efficienza in gara. Il prototipo vanta poi un differenziale a slittamento limitato multidisco, trasmissione da corsa, alberi di trasmissione e mozzi rinforzati. Le sospensioni sono firmate Bilstein, con montanti McPherson rinforzati, supporti uniball all’anteriore e asse posteriore rigido con taratura personalizzata. Nessun aiuto alla guida in questa Opel: ABS, ESP, controllo trazione e lane assist assenti, come da vera auto da rally. Il pilota ha pieno controllo, sempre.

Sicurezza attiva e DNA da gara per la nuova Opel da rally

Dentro, il prototipo mostra la sua anima da corsa. Roll-bar omologato FIA, sedili racing, cinture a sei punti, protezione antincastro e incapsulamento batteria dedicato. Non basta correre veloci, serve sopravvivere all’imprevisto. Il sistema elettrico a 400 volt viene monitorato costantemente. Un segnale visivo e acustico allerta in caso di isolamento anomalo. Se la decelerazione è improvvisa, i sensori intervengono e spengono il sistema ad alta tensione in decimi di secondo. Un sistema antincendio con agente non conduttivo chiude il cerchio. Opel ha annunciato di voler portare il marchio GSE su modelli 100% elettrici. La Mokka di serie potrebbe essere la prossima. Questo prototipo anticipa un futuro reale. Sarà davvero così? Il tempo stringe.