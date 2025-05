Android Auto si prepara al ritorno del tema chiaro

Google si avvicina a una svolta tanto desiderata dagli utenti di Android Auto: il ritorno del tema chiaro. La funzione, disponibile fino al 2019 e poi inspiegabilmente rimossa, torna finalmente a far parlare di sé. In occasione dell’evento I/O 2025, il colosso di Mountain View ha pubblicato su Figma una serie di mockup dettagliati che mostrano la nuova interfaccia della piattaforma, sia in versione scura che chiara.

Android Auto: nuove funzioni e un sistema sempre più completo

I modelli coprono numerose configurazioni di schermo, tra cui l’home screen e la sezione impostazioni, indicando un lavoro già a uno stadio avanzato. Il punto di svolta non sta tanto nel layout grafico quanto nella condivisione pubblica dei materiali. Google non ha fatto l’annuncio durante la conferenza principale, ma ha comunque scelto di mostrare ufficialmente il suo progetto. Questo atteggiamento fa pensare ad un aumento di fiducia nello sviluppo e preannuncia una possibile disponibilità in tempi piuttosto brevi

Il ritorno del tema chiaro non è soltanto una questione estetica. In contesti di forte luminosità ambientale uno sfondo chiaro migliora la visibilità e riduce l’affaticamento degli occhi. In più, il design uniforme con il sistema operativo dell’auto può aumentare il senso di continuità e ordine visivo. Mentre le persone attendono il ritorno del tema chiaro, Google non resta ferma. Sono già in fase di sviluppo nuove funzioni che allargheranno le capacità di Android Auto. Una delle novità più interessanti riguarda il controllo del climatizzatore direttamente dall’interfaccia. Non è tutto. Presto potrebbero arrivare anche il supporto alla navigazione web e alle app per la riproduzione video.

Insomma, tutto questo conferma che Android Auto si sta trasformando da semplice estensione dello smartphone a vero centro multimediale e operativo all’interno dell’automobile. Nessuna data ufficiale è stata comunicata, ma gli utenti iniziano a sperare di poter utilizzare il nuovo tema già entro la fine del 2025.