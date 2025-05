Truffa contro gli utenti italiani: il conto corrente viene svuotato con un messaggio

Con una truffa si possono aprire svariate porte e questo è ben risaputo soprattutto dai malviventi che purtroppo affollano il web ogni giorno. Le persone stanno cascando di nuovo in ultra anello, il quale si nasconde tra un messaggio e l’altro che sia nelle chat di messaggistica istantanea o all’interno delle caselle di posta elettronica.

Ad essere stata segnalata, fortunatamente in maniera molto pronta, è stata una nuova truffa che starebbe assumendo caratteri molto pericolosi in quanto può svuotare il conto corrente delle persone e soprattutto rubargli i dati personali. Proprio per questo motivo è bene dare un’occhiata sempre più approfondita ai messaggi che arrivano, proprio per capire se ci sia verità o meno al loro interno. Bisogna ricordare che determinati tipi di comunicazioni non vengono inoltrati agli utenti dalle aziende in questo modo, ma con dei messaggi tramite applicazioni ufficiali o con indirizzi e-mail ufficiali.

Proprio per questo, date uno sguardo alla truffa che sta girando in quest’ultimo periodo in quanto abbiamo deciso di incollarla proprio nel paragrafo in basso.

Nuova truffa in corso, ecco come si articola l’inganno che sta derubando gli utenti in ogni momento

Tutti oggigiorno ricevono dei pacchi direttamente a casa, per cui chiunque ne sta aspettando uno. La nuova truffa gioca proprio su questo e fa credere alle persone che quel pacco sia rimasto bloccato e che dunque ci sia bisogno di alcun operazioni da compiere per sbloccarlo e farlo arrivare presso il proprio domicilio. Questo è il messaggio che sta girando in queste ore e che vi fa credere ciò, ma state molto attenti in quanto potrebbe fregarvi:

“CONSEGNA DEL PACCO SOSPESO!

Stato: Fermato all’hub di distribuzione (onere doganale in sospeso)

Potrebbero essere applicati costi di consegna

Il tuo codice di monitoraggio:

96121162869

Programma La Consegna Ora“.

Tutto quello che dovete fare è semplicemente non cliccare su alcun link presente nel testo.