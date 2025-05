Google migliora Gemini con la ricerca nella cronologia delle chat

Google sta potenziando la sua app Gemini. L’assistente digitale basata sull’intelligenza artificiale. Lo sta facendo con una nuova funzione che potrebbe migliorare di gran lunga l’esperienza utente. Dopo alcune settimane, arriva finalmente la possibilità di cercare tra le chat passate. Al momento disponibile nella versione Web, questa funzionalità è in fase di distribuzione per tutti gli utenti. Sia nella versione “standard” che “Advanced”. Si prevede che venga implementata anche nell’app mobile per Android e iOS prossimamente. La ricerca nelle cronologie delle conversazioni è una novità attesa da molti. Questo perché si consente di navigare velocemente tra le vecchie interazioni. Rendendo così l’assistente ancora più efficiente.

Novità e miglioramenti in arrivo per Gemini

La nuova funzione è facilmente accessibile attraverso una lente d’ingrandimento nella barra laterale della versione Web. Da qui è possibile cercare tra le chat recenti. Una volta cliccato sull’icona della lente, gli utenti possono visualizzare una barra di ricerca. Ed inoltre una lista delle conversazioni precedenti. Per chi accede da browser su smartphone, la barra di ricerca è direttamente visibile nella barra laterale. Offrendo così la stessa possibilità di ricerca. Inserendo alcune parole chiave, il sistema darà i risultati pertinenti. Consentendo di trovare rapidamente le informazioni che si desiderano. Per ora, questa funzionalità è disponibile esclusivamente sulla versione Web dell’app. Ma dovrebbe essere estesa anche alle versioni mobili per i dispositivi Android e iOS.

Oltre a questo, Google ha da poco effettuato anche altri cambiamenti nell’app Gemini. Sono stati semplificati alcuni selettori dei modelli, riposizionati pulsanti e opzioni. Ed inoltre ridisegnata la casella per l’inserimento del testo. Questi aggiornamenti sono pensati per rendere l’interfaccia più intuitiva e per migliorare l’esperienza utente. Attualmente, Gemini è disponibile in Italia sia come Web App che come app per dispositivi Android. Gli utenti devono assicurarsi di avere la versione più recente di Google Assistant per poter utilizzare al meglio le nuove funzionalità. Come ad esempio la ricerca nelle chat.

Ad oggi non è ancora chiaro quando la ricerca delle chat sarà disponibile nell’app mobile per iOS e Android. Ma gli utenti possono già sfruttare questa nuova funzione dalla versione Web.