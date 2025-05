1Mobile, prezzo FOLLE per la promo con 150GB in 5G

1Mobile presenta una nuova offerta pensata per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare alla velocità del 5G: si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e unisce minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G, il tutto a un prezzo promozionale particolarmente competitivo.

Per il primo mese, la tariffa ha un costo di 5€, mentre dal secondo mese in poi si passa a 6,99€ al mese, per sempre. Nessun vincolo e nessuna sorpresa in bolletta, con la certezza di poter contare su una rete veloce e stabile, grazie all’infrastruttura Vodafone su cui si appoggia 1Mobile.

Offerta per chi effettua la portabilità verso 1Mobile

Speed 5G 150 Limited Edition è riservata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza. La SIM è gratuita in caso di portabilità, mentre chi sceglie di attivare un nuovo numero dovrà pagare 5€ per la SIM.

L’intera procedura di attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, garantendo una registrazione sicura e in pochi passaggi. Il costo di attivazione è gratuito per tutti.

Un’offerta per chi cerca molti giga e 5G

Con 150 giga in 5G, questa promozione si rivolge a chi utilizza lo smartphone per navigare spesso, guardare contenuti in streaming o lavorare in mobilità. Il tutto senza rinunciare alla semplicità e alla trasparenza, elementi che caratterizzano l’approccio di 1Mobile.

La formula “Limited Edition” rende l’offerta particolarmente interessante per chi sta valutando il passaggio a un nuovo operatore. Prezzo contenuto, rete veloce e attivazione immediata: una combinazione che può convincere anche gli utenti più esigenti. Sono queste le offerte che al giorno d’oggi stanno diventando sempre più consuete tra gli utenti. Non c’è più quella propensione a scegliere solo operatori che hanno un passato di livello, in quanto la qualità sembra ormai essere quasi sullo stesso piano. Optare per una soluzione di questo genere quindi diventa sempre più semplice, soprattutto in Italia.