Ops! Mobile, la Special 300GB è fuori di testa: il prezzo è sotto i 10€ mensili

Tra le proposte più aggressive nel panorama della telefonia mobile spicca OPS! Special 300 GB, l’offerta di OPS! Mobile rivolta a chi decide di cambiare operatore e mantenere il proprio numero. Si tratta di una promozione riservata a chi effettua la portabilità da qualsiasi gestore, esclusa Vodafone.

L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 300 giga in 4G ogni mese al costo di 9,99€ mensili, per sempre. I giga si suddividono in 150 di base e 150 aggiuntivi, forniti direttamente da OPS! Mobile come bonus per i nuovi clienti.

Attivazione con SPID e SIM gratuita

Per attivare OPS! Special 300 GB è necessario utilizzare SPID, lo strumento di identità digitale che consente di verificare l’identità in modo sicuro. Non sono previste modalità alternative: l’intera procedura si svolge online e l’attivazione è pensata per essere rapida e senza complicazioni.

Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita. Una volta ricevuta, sarà sufficiente seguire i passaggi indicati per completare l’attivazione e iniziare subito a utilizzare l’offerta.

Per chi vuole tanti giga senza sorprese

Con un prezzo fisso mensile, OPS! Special 300 GB si rivolge a chi ha bisogno di un pacchetto ricco di giga, ma vuole al tempo stesso minuti senza limiti e una gestione semplice. Non sono previsti costi nascosti o rimodulazioni: una volta attivata, la tariffa resta invariata nel tempo.

OPS! Mobile si inserisce così nel segmento delle offerte ad alto contenuto di dati, con un approccio trasparente e accessibile, cercando di conquistare chi vuole cambiare gestore senza complicazioni. Queste offerte sono diventate ormai facili da sottoscrivere e un’abitudine per chi magari prima neanche guardava un gestore virtuale. Ad oggi è invece diventata una consuetudine, in quanto sono queste le migliori proposte da vedere sul mercato della telefonia mobile in Italia. La scelta ora è tutta vostra, di certo non sbaglierete.