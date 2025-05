Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL supera 80 milioni di download

KONAMI ha annunciato con orgoglio che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha superato gli 80 milioni di download. Il titolo dedicato alla celebre saga manga e anime è un successo planetario come dimostrano i numeri.

Tale risultato arriva dopo appena tre anni di vita del titolo, a conferma dell’affetto che la community prova verso i prodotti a tema. Basato sul celebre Gioco di Carte Collezionabili, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permette di divertirsi con le carte di Yu-Gi-Oh! TCG in formato digitale.

La grafica in 4K, unita ad animazioni curate e avvincenti consente a MASTER DUEL di evolvere l’esperienza di gioco TCG e rendere il titolo imperdibile per gli appassionati. Inoltre, essendo un gioco multipiattaforma, è possibile divertirsi a casa e in mobilità con sfide cross-platform che rendono il tutto più divertente.

Il successo di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è innegabile e il titolo dedicato alla versione digitale del Gioco di Carte Collezionabili ha raggiunto un successo planetario

Gli utenti potranno creare il proprio deck e sfidare i Duellanti in tutto il mondo dimostrando le proprie abilità e strategie. Il titolo è adatto sia ai neofiti della saga che ai giocatori più esperti. Grazie alla presenza dei tutorial presenti in-game, sarà possibile acquisire le basi del gioco e padroneggiare le meccaniche del Gioco di Carte Collezionabili.

Terminato il tutorial, si riceverà il primo Deck e sarà possibile iniziare l’avventura. Vincere le sfide, partecipare agli eventi speciali e effettuare acquisti in-game consentirà di avere accesso a nuove carte per potenziare il Deck.

Gli sviluppatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL hanno creato oltre10.000 carte e i giocatori potranno creare combinazioni uniche e devastanti per sconfiggere gli avversari. Infatti, sono presenti tornei sempre nuovi che vengono aggiornati mensilmente e premettono di mettere alla prova le proprie abilità. Le ricompense per i vincitori sono sempre molto ghiotte e non possono essere trascurate. Inoltre, grazie alla modalità Solo sarà possibile scoprire la storia di Yu-Gi-Oh! TCG e delle carte speciali.