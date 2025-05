Hyundai Ioniq 6: l’elettrica dona un tocco in più al solito design

La Hyundai Ioniq 6 si impone con una linea liscia ed al contempo scultorea, ispirata alla filosofia Streamliner. Ogni curva è plasmata per sfidare l’aria, fino a ottenere un Cx di 0,21, tra i più bassi nel settore. L’efficienza è massima, la presenza su strada inconfondibile. Il profilo ribassato e i dettagli eleganti traducono il concetto di eleganza dinamica in forme reali. Non è solo bellezza. Al centro della struttura si trova la piattaforma E-GMP a 800V, pensata per prestazioni e ricarica ultra rapida. Bastano meno di 20 minuti per passare dal 10% all’80% di autonomia.

Versioni della Hyundai creati per ogni esigenza

Ogni scelta stilistica dell’abitacolo della Hyundai è stata studiata per creare uno spazio da abitare, non solo da attraversare. Hyundai ha disegnato gli interni della Ioniq 6 come un’estensione dello stile di vita: comodi, raffinati, rilassanti. Il Dual Colour Ambient Lighting rende l’ambiente cangiante. L’illuminazione emozionale si adatta al momento, con 4.096 combinazioni cromatiche selezionabili e sei scenari ispirati alla cromoterapia. La luce non è più solo funzione, ma emozione: dal blu meditativo al rosso vitale, ogni colore parla all’umore. La consolle centrale include 32 LED intelligenti, capaci di reagire a comandi vocali, accoglienza o stato del veicolo. Tutto si anima in sintonia con chi guida. Il volante, poi, saluta con la Welcome Lighting e comunica tramite quattro LED integrati.

La gamma si apre con la 53 kWh RWD Progress, configurazione base ma già ricca. La batteria da 77,4 kWh garantisce maggiore autonomia ed è disponibile con trazione posteriore o integrale. Solo la Evolution AWD offre quest’ultima, e include anche sedili in pelle ventilati, Head-Up Display, volante riscaldato e un impianto Bose a 8 canali. I cerchi da 20 pollici, l’assistenza alla guida Smart Sense e la qualità costruttiva al top fanno della Hyundai Evolution l’apice della proposta. I prezzi spaziano da 47.850 a 62.750 euro, offrendo scelte per ogni esigenza. Non si tratta di una banale auto elettrica, ha qualcosa in più. Hyundai Ioniq 6 non è un modello che segue la corrente, piuttosto è un esempio da seguire.